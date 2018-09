Một nhà văn Canada gốc Việt là bốn nhà văn vào được vòng chung kết giải văn chương “thay thế cho giải Nobel.

Stockholm, Thụy Điển: Một trong số bốn nhà văn vào được vòng chung kết giải có tên là The New Prize in Literature, còn được gọi là giải thay thế cho giải văn chương Nobel là nhà văn Kim Thúy ở tỉnh bang Quebec.

Giải Nobel về văn chương năm 2018 đã không được trao tặng vì một trong những giám khảo chấm giải đã bị buộc tội hãm hiếp phụ nữ.

Giải văn chương Nobel thay thế được thành lập do một nhóm gồm 126 những nhà văn, những người làm nghệ thuật và với tiền thưởng của giải chỉ ở 123 ngàn Mỹ kim.

Bốn nhà văn vào vòng chung kết giải Nobel thay thế trong năm nay thì ngoài nhà văn Kim Thúy, còn có nhà văn Neil Gaiman của nước Anh, Maryse Conde của Pháp và Haruki Murakami của Nhật.

Kết quả của cuộc tuyển lựa sẽ được công bố vào ngày 12 tháng 10 sắp đến.

Nhà văn Kim Thúy được biết đến với tác phẩm Ru viết bằng tiếng Pháp và xuất bản ở Montreal vào năm 2009. Sau đó tác phẩm Ru đã được dịch sang tiếng Anh và nhiều thứ tiếng khác.

Tác phẩm Ru kể lại đời của một thiếu nữ có tên là Nguyễn Tịnh An sinh tại Saigon đúng ngay vào dịp có cuộc chiến Tết Mậu Thân, và di cư qua Canada với gia đình. Câu chuyện kể lại cuộc đời của nhân vật chính khi sinh ra ở Saigon trong một gia đình giàu có, phải trải qua những ngày gian khổ ở trại tỵ nạn Mã Lai Á, trước khi được nhận vào sinh sống ở thị trấn Granby, tỉnh bang Quebec.