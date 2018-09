Một nhà triệu phú Mỹ , giết vợ gốc Á Châu từ năm 2012, có thể đang trốn tránh ở Canada?

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 22 tháng 9, thì một nhà triệu phú Mỹ giết vợ là một phụ nữ Á Châu và có thể là Việt Nam?, đã trốn qua Canada.

Nghi can là Peter Chadwick bị buộc tội giết bà vợ có tên là Quee ( Quế) tại một căn biệt thự ở thành phố Newport Beach vào năm 2012.

Nghi can này đã bị bắt giữ sau đó và được trả tự do với số tiền ký quỹ là 1 triệu Mỹ kim.

Nghi can Chadwick trình diện theo định kỳ 13 lần trước cơ quan an ninh và sau đó biến mất vào năm 2015.

Mới đây sở cảnh sát thành phố Newport cho biết là họ tin là nghi can 54 tuổi này hiện đang trốn tránh ở thành phố Vamcouver, Canada.

Các cơ quan an ninh Canada nhất là sở cảnh sát thành phố Vancouver đã được sở cảnh sát thành phố Newport cung cấp tin tức và hình ảnh về nghi can Chadwick này.

Nghi can này đã thành triệu phú nhờ đầu tư vào địa ốc.