Một người Việt sẽ bị trục xuất vì trợ giúp kẻ giết người và tàng trữ cocaine.

Salem, Massachusetts: Một người tỵ nạn Việt đến Mỹ vào năm 1987, đã can dự vào một vụ giết người và tàng trữ ma túy, và sẽ bị trục xuất về Việt Nam, nếu chính quyền cộng sản chấp nhận, theo như những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 17 tháng 9.

Nghi can Son Thanh Nguyễn, năm nay 50 tuổi, vừa được trả tự do, sau khi nằm tù 13 năm trong án tù 15 năm mà bị can đã bị tuyên án.

Ngay sau khi được trả tự do vào tháng 8 vừa qua, nghi can Nguyễn đã bị bắt giữ ngay lập tức , trở lại phòng giam và chờ ngày sẽ phải ra tòa 1 lần nữa về tội tàng trữ cocaine.

Công tố viên của phiên tòa đã yêu cầu thẩm phán tòa án không cho nghi can Nguyễn tại ngoại hầu tra, vì sợ nghi can sẽ bị cơ quan an ninh biên giới và di dân(ICE) bắt giữ và trục xuất về Việt Nam trước khi tòa tuyên xử.

Tuy nhiên liệu là chính quyền Việt Nam có chấp nhận thâu nhận lại những người Việt có những tội phạm giết người?