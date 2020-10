Một người Việt làm cho công ty Amazon bị bắt về tội gian lận gần 100 ngàn Mỹ kim

Tempe,Arizona: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 6 tháng 10, một người Việt làm việc cho công ty Amazon đã bị cơ quan cảnh sát liên bang FBI bắt giữ về tội gian lận và ăn trộm mà số tiền lên đến 96,500 Mỹ kim.

Bị cáo tên là Vũ Anh Nguyễn, là một nhân viên của công ty Amazon ở thành phố Tempe, tiểu bang Arizona.

Theo bản cáo trạng thì bị cáo Anh Vũ là một nhân viên hỗ trợ việc bán hàng ( sales support associate) tại cửa tiệm Amazon ở thành phố Tempe, tiểu bang Arizona.

Với chức vụ này, bị cáo có quyền ký giấy trả lại tiền cho những khách hàng mua hàng, không vừa ý, đem trả lại.

Và trong thời gian từ tháng 11 năm 2019 cho đến tháng 2 năm 2020, trong vòng 4 tháng, bị cáo Anh Vũ đã ngụy tạo ký 318 giấy trả tiền lại cho chính bị cáo và những người quen thuộc qua 8 trương mục của bị cáo và những người bạn, với số tiền 96,508 dollars.

Cũng theo bản cáo trạng thì bị cáo đã ngụy tạo là những người mua những vật dụng điện tử, máy điện toán… mà thật ra công ty Amazon chẳng nhận trở lại những dụng cụ được ghi trong giấy tờ trả tiền lại.

Nghi can Anh Vũ đã xin nghỉ vào tháng 3, sau khi công ty Amazon liên tiếp yêu cầu nghi can này đưa ra những chứng cớ là các vật dụng đã được hoàn trả lại.

Trong hôm thứ hai ngày 5 tháng 10, công ty Amazon cho biết là công ty này có hệ thống kiểm soát những hoạt động nghi ngờ như trường hợp đã xảy ra với nghi can Anh Vũ, mà nhân viên làm việc không biết là họ bị kiểm soát.

Cơ quan an ninh của công ty Amazon đã mở những cuộc kiểm soát và sau đó đã nhờ cảnh sát FBI điều tra vào tháng 7 năm nay 2020.

Phát ngôn viên của công ty Amazon đã nói là ” sẽ không có chỗ trong công ty Amazon cho những vụ gian lận, công ty Amazon đề cao tư cách của các nhân viên làm việc nhưng cũng có sẵn các hệ thống để chủ động ngăn chặn gian lận, tiếp tục theo dõi hoạt động và sẽ theo đuổi mọi biện pháp để bảo vệ cửa hàng của chúng tôi và buộc những kẻ xấu phải chịu trách nhiệm. ”

Ngoài ra cũng theo những tin tức báo chí thì nghi can Anh Vũ còn bị tố cáo về một tội gian lận khác là mua bán cổ phiếu qua trương mục của 8 công ty mua bán cổ phiếu, trong khi nghi can không có đủ tiền trong các trương mục này, làm thiệt hại cho 8 công ty này số tiền trên 1 triệu Mỹ kim.

Hành vi gian lận và trộm cắp của một người tên Nguyễn, sẽ làm những công ty Hoa Kỳ khác, suy nghĩ cặn kẽ hơn khi mượn những người có tên Nguyễn trong tương lai?