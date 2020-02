Một người Việt bị quỵt tiền làm sân đậu xe

Toms River, New Jersey: Một người Việt ở thành phố Toms River, tiểu bang New Jersey, đã bị kẻ gian lừa quỵt tiền làm sân đậu xe.

Theo bản cáo trạng thì vào một ngày trong tháng 9 năm 2019, một người đàn ông tự xưng là thầu khoán đến cửa nhà ông Steven Nguyễn, nói là ông đang thầu làm lại một sân đậu xe trong khu vực này và sẽ làm cho ông Nguyễn với giá rẻ ( sau này người ta mới biết, kẻ gian này không phải là người làm drive way cho một người hàng xóm của ông Nguyễn).

Ông Nguyễn bằng lòng cho kẻ gian có công ty tên là Better Paving Asphalt là, lại drive way cho ông với giá 7,800 Mỹ kim, và ông Nguyễn phải đặt cọc trước 2 ngàn Mỹ kim.

Người đàn ông này nhận tiền nhưng chẳng bao giờ đến sửa sân đậu xe cho ông Nguyễn.

Nghi can tên là Michael Glik nhận tiền và không làm drive way cho ông Nguyễn, nhưng vẫn tiếp tục đi tìm mối khác trong khu xung quanh nhà ông Nguyễn.

Ông Steven Nguyễn thưa ông Glik ra tòa đòi lại tiền đặt cọc, nhưng bị cáo không ra tòa và cho đến cuối tháng giêng năm nay 2020, ông Nguyễn vẫn chưa lấy lại được số tiền $2,000 này.