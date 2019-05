Một người Việt bị buộc tội lái xe đâm chết người và bỏ trốn.

Melbourne, Úc Đại Lợi: Một người Việt ở thành phố Melbourne . Úc Đại Lợi, vừa bị bắt ra tòa về tội lái xe đụng chết một người bộ hành và bỏ trốn.

Nghi can là Nguyễn Văn Giàu, 64 tuổi đã bị buộc những tội lái xe nguy hiểm gây chết người, không dừng lại sau khi xảy ra tai nạn và không trợ giúp người bị nạn.

Trong phiên tòa diễn ra hôm thứ sáu ngày 17 tháng 5, nghi can Giàu được tại ngoại hầu tra có điều kiện và chờ ngày ra tòa lãnh án.

Nghi can sẽ không được lái xe cho đến ngày ra tòa lãnh án.

Theo bản cáo trạng thì nghi can Giàu đã lái xe đụng chết cụ Arthur Frangis, 78 tuổi vào ngày 8 tháng 5 vừa qua ở St Albans, phía tây bắc của thành phố Mebourne.

Theo bản cáo trạng thì nghi can Giàu cũng đã vi phạm nhiều lần: lái xe quá tốc độ và sử dụng cell phone trong khi lái xe, và công tố viện đã không đồng ý cho nghi can Giàu được tại ngoại.

Tuy nhiên thẩm phán tòa án Hawkins đã đồng ý cho nghi can Giàu tại ngoại, vì tình trạng sức khỏe yếu kém của nghi can.

Nghi can sẽ ra hầu tòa lãnh án vào tháng 10 năm nay.