Một người Việt bị bắt về tội lường gạt

Garden Grove, California: Theo những tin tức loan báo thì vào ngày thứ năm 30 tháng 5, cảnh sát thành phố Garden Grove phối hợp với cảnh sát thành phố Las Vegas bắt giữ một nghi can gốc Việt can tội lường gạt.

Bị cáo là ông Lo Van Trần 42 tuổi ở thành phố Fremont, tiểu bang California đã bị buộc tội giả mạo một công ty đầu tư và lấy tiền của những người nhẹ dạ.

Theo bản tin thì nghi can Trần đã nói với những nhà đầu tư là ông ta có một công ty có tên là Zyp Corporation, chuyên kinh doanh những sản phẩm của công ty Apple.

Nghi can Trần cũng nói với các nhà đầu tư là nếu bỏ tiền đầu tư vào công ty của ông, thì sẽ được tiền lời cao.

Có 10 nhà đầu tư mà phần lớn là những nhà đầu tư Việt bỏ ra khoảng 3 triệu Mỹ kim, kinh doanh vào công ty ma này.