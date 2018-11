Một người về hưu trúng lô độc đắc 343 triệu Mỹ kim.

New York City: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 16 tháng 11, kẻ may mắn trúng lô độc đắc 343 triệu Mỹ kim Powerball ở Hoa Kỳ đã ra lãnh tiền.

Người may mắn là Robert Bailey, 67 tuổi, ở thành phố New York.

Ông Bailey cho biết là ông ta đã mua vé số đều đặn hàng tuần, với những số mà ông ta đã chọn trước , trong vòng 25 năm qua.

Tuy gọi là trúng 343 triệu Mỹ kim, nhưng vì ông Bailey đã muốn lãnh tiền một lúc, không muốn lãnh từng phần trong 25 năm, cho nên số tiền ông lãnh ra chỉ có 198 triệu Mỹ kim, và sau khi đóng thuế thì chỉ còn 125 triệu Mỹ kim.

Người may mắn cho biết ông ta sẽ mua 1 căn nhà cho bà mẹ, đi du lịch và sau đó là ghé sòng bài..Las Vegas!