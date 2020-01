Một người đàn ông Việt bị buộc tội bạo hành tình dục một em gái

San Jose, California: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 13 tháng giêng, một người đàn ông gốc Việt, đã bị một nhân viên an ninh tư bắt gặp ông này đang bạo hành tình dục một em gái 13 tuổi.

Ông Tuấn Bình Nguyễn, 70 tuổi, bị bắt về tội bạo hành tình dục một em gái 13 tuổi, mà bố mẹ em này đã thuê ông Tuấn Bình Nguyễn đưa đón con từ nhà đến trường hàng ngày, ở thành phố Sam Jose, tiểu bang California.

Theo bản tin thì một nhân viên an ninh tư tình cờ đi ngang qua chỗ nghi can đậu xe và trông thấy ông này bạo hành tình dục em gái.

Người nhân viên an ninh đã can thiệp và dùng súng bắt giữ ông này cho đến khi cảnh sát đến.

Nghi can Tuấn Bình Nguyễn hiện bị tạm giữ tại nhà giam quận Santa Clara , chờ ngày ra tòa.