Một người đàn ông may mắn thoát chết khi rớt từ thác nước cao 45 mét

Vernon , British Columbia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 7 tháng 8, một người đàn ông đã thoát chết khi ông ta chẳng may bị rớt từ đỉnh một thác nước cao 45 mét.

Theo ông Trevor Honigman, giám đốc của cơ quan tìm kiếm và cấp cứu của thành phố Vernon đã cho biết là người đàn ông này đã may mắn khi rơi từ đỉnh cao 45 mét xuống dưới thác trong công viên tỉnh bang Fintry, trong ngày chúa nhật cuối tuần.

Cũng theo bản tin thì người đàn ông này cùng gia đình leo lên đỉnh thác.

Ông ta tìm cách leo lên đỉnh để có thể chụp được những hình đẹp thì chẳng may chiếc phone tay đã rơi khỏi tay, ông này tìm cách với lấy và mất đà rớt xuống thác.

Nạn nhân rất may mắn là chỉ bị thương nhẹ.