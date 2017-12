Một người đàn ông bị buộc tội giết mẹ và bà ngoại ( nội)

Montreal: Trong buổi chiều hôm thứ hai ngày 4 tháng chạp, một người đàn ông ở thành phố Montreal đã bị buộc 2 tội giết người ở cấp độ 1, trước cái chết của bà mẹ và bà ngoại ( nội) của hung thủ.

Nghi can Christian Pépin, 35 tuổi đã phải ra tòa ở thành phố Montreal trong hôm thứ hai.

Các nhân viên cấp cứu đã tìm thấy xác của và Diane Champagne 55 tuổi và bà Paulette Robidoux, 75 tuổi , cả hai bị đâm chết bằng dao ở một tư gia trên đường Souligny Avenue trong khu vực Mercier Hochelaga Maisonneuve vào sáng hôm chúa nhật.

Cũng theo tin của sở cảnh sát thì chính nghi can đã điện thoại cấp cứu 911 báo cáo.

Nghi can Pépin đã từng có nhiều tiền án: vào tháng 8 năm 2003, nghi can đã đâm trọng thương một người và vào tháng 6 năm 2013, nghi can đã tham dự vào một vụ cướp hai tiệm tạp hóa.

Đây là cái chết thứ 22 và 23 ở thành phố Montreal trong năm nay.