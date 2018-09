Một người đàn ông bị bắt giữ về tội bạo hành tình dục một phụ nữ đang trong tình trạng bất tỉnh.

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 26 tháng 9, một người đàn ông 69 tuổi đã bị buộc tội bạo hành tình dục một phụ nữ 40 tuổi bị hôn mê ở trạm xe điện ngầm Kennedy trong những ngày đầu tháng 9.

Người đàn ông này lợi dụng nạn nhân không tỉnh, đã bạo hành tình dục người phụ nữ này, cho đến khi một người qua đường ra tay can thiệp, thì nghi can bỏ đi.

Sau những cuộc điều tra và dựa vào những máy hình an ninh, cảnh sát đã bắt được nghi can là Michael Hawkins ở thành phố Toronto.

Nghi can sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 6 tháng 11 sắp đến