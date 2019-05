Một người đàn ông bị bắt giữ ở phi trường với gần 5 ngàn con đỉa trong va ly.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 28 tháng 5, một người đàn ông cư ngụ ở thành phố Niagra Falls, đã bị bắt giữ ở phi trường Pearson với gần 5 ngàn con đỉa trong va ly hành lý của ông này, đã bị tòa án phạt phải đóng 15 ngàn dollars và tịch thu số đỉa mà ông này mang về.

Theo cơ quan an ninh biên giới Canad (CBSA) thì vào ngày 17 tháng 10, nghi can Ippolit Bodounov đã dấu trong hành lý xách tay của ông 4,788 con đỉa khi ông đến phi trường Pearson trên chuyến máy bay từ nước Nga.

Nghi can đã dùng giấy thấm nước, và bỏ những con đỉa vào những bịch giấy dấu trong va ly.

Một con chó nghiệp vụ của cảnh sát đã ngửi thấy mùi những con đỉa khi được đem đến lục soát va ly của các hành khách.

Theo các viên chức an ninh, thì đây là lần đầu tiên mà họ khám phá ra số lượng lớn những con đỉa được mang lậu vào Canada.

Vào khoảng 240 con đỉa đã được gửi qua bảo tàng viện the American Museum of Natural History ở thành phố New York, và sau những thử nghiệm cho thấy đây là những con đỉa được bắt từ thiên nhiên, chứ không phải đỉa nuôi.

Theo các nhà chuyên môn thì người ta dùng đỉa trong nhiều lãnh vực y khoa: từ việc làm thuốc trị bệnh phong thấp cho đến thuốc ngừa hói đầu.

Hiện nay đỉa dùng nhiều trong lãnh vực giải phẩu thẩm mỹ, vì những con đỉa tiết ra chất peptides là chất ngăn ngừa máu đóng cục trong khi mạch máu, khi có cuộc giải phẩu.

Những con đỉa dùng trong lãnh vực y khoa bán ra từ 8 dollars cho đến 20 dollars một con.