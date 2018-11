Một người Canadians không được vào nước Mỹ vì thú nhận đã từng hút cần sa.

Estevan, Saskatchewan: Trong hôm thứ ba ngày 30 tháng 10, ông Roy Ludwig, thị trưởng của thị trấn Estevan, trong tỉnh bang Saskatchewan đã cho biết là một người đàn ông sống trong thị trấn Estevan, đã bị cơ quan an ninh biên giới Hoa Kỳ không cho vào Mỹ, khi ông này thú nhận với các nhân viên an ninh biên giới Mỹ, là ông ta đã từng hút cần sa trong quá khứ.

Chúng ta cũng nên biết là tuy cần sa đã được hợp thức hóa ở 9 tiểu bang Hoa Kỳ, nhưng trên lãnh vực liên bang, cần sa vẫn là một thứ quốc cấm.

Những nhân viên an ninh biên giới Mỹ có thể hỏi những người Canadians ở biên giới là họ có bao giờ hút cần sa?

Nếu những người thành thật nhận là đã từng hút cần sa, họ có thể bị cấm suốt đời không được qua biên giới: mỗi lần xin qua, phải xin phép cả nửa năm trời và phải đóng lệ phí.

Cần sa được hợp thức hóa ở Canada và theo những tin tức loan báo trong những ngày qua, thì số cần sa tung ra thị trường không đủ cho nhu cầu.

Cũng theo những ước tính của các nhà chuyên môn thì có khoảng 7 triệu người trong số 36 triệu người Canadians đã hút cần sa.

Nếu tất cả những người này đều nói thật khi qua biên giới Mỹ, thì số người Canadians bị cấm qua Mỹ sẽ lên đến hàng triệu người.

Trong khi đó thì những du khách Hoa Kỳ đang đông đảo trên đường qua Canada mua cần sa.

Theo ông thị trưởng Ludwig thì nhiều khách sạn ở thị trấn Estevan đã quảng cáo sang bên tiểu bang North Dakota và những tiểu bang Hoa Kỳ kế cận, là nên qua thăm viếng Estevan vì họ sẽ được ở trong những khách sạn lịch sự, ăn ở những nhà hàng nấu ăn ngon và có quyền tự do hút cần sa.