Một người Canadian gốc Sri Lanka bị Hoa Kỳ buộc tội buôn lậu người vào Mỹ.

Toronto: Sau khi thụ án tù ở đảo Turks và Caicos, một người Canadian gốc Sri Lanka, thay vì được trục xuất về Canada, sẽ được giải qua Mỹ vì các tội danh buôn lậu người qua Hoa Kỳ.

Bị cáo là Srikajamukan Chelliah, một người sinh ở Sri Lanka và có quốc tịch Canada.

Nghi can Chelliah bị bắt giữ trong tháng 10 năm 2019, khi đưa một chiếc tàu chở 159 người đến bờ biển Haiti.

Nghi can này đã bị chính quyền đảo Turks tuyên phạt 14 tháng tù.

Sau khi thụ án tù ở đảo Turks, nghi can này sẽ được giải giao qua Hoa Kỳ cho một vụ xử khác: các cơ quan an ninh Hoa Kỳ cho là nghi can Chelliah đã buôn người lấy tiền vào Canada, nhưng qua ngả Hoa Kỳ và Bahamas.