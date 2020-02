Một người Canadian bị buộc tội đưa lậu vào Úc Đại Lợi số thuốc lắc trị giá 15 triệu dollars

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 26 tháng 2, cơ quan an ninh Úc Đại Lợi đã phá vỡ một tổ chức đưa lậu thuốc lắc methamphetamine từ Mễ Tây Cơ vào Úc Đại Lợi.

Trong tháng giêng vừa qua, cơ quan an ninh Úc đã tìm thấy 150 ký lô thuốc lắc dấu trong một kiện hàng chở kim loại bạc nặng 19 tấn từ Mễ Tây cơ đến các hải cảng Melbourne và Victoria.

Trị giá của số thuốc lắc tịch thu được là 15 triệu Gia kim.

Một nghi can là một thanh niên 26 tuổi, là người có hai quốc tịch Pháp và Canada đã bị bắt giữ.

Bị cáo nếu bị xác nhận tội trạng có thể bị tù chung thân, vì Úc Đại Lợi không có án tử hình.

Một nghi can khác là một người đàn ông Úc 34 tuổi cũng bị bắt giữ.