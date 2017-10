Một người Canadian bị buộc tội dâm nhi

Winnipeg, Manitoba: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ sáu ngày 6 tháng 10, một người đàn ông 25 tuổi, ở thành phố Winnipeg đã bị cảnh sát thành phố bắt giữ, sau khi các nhân viên an ninh đã đến lục soát nơi cư trú của người thanh niên này.

Các nhân viên cảnh sát, với lệnh xét nhà được tòa án chuẩn y, đã tìm kiếm trong những máy điện toán của nghi can, và tịch thu những hình ảnh dâm nhi chứa trong các dụng cụ điện toán.

Việc bắt giữ nghi can này là do lời yêu cầu của các cơ quan an ninh Tân Tây Lan.

Cơ quan an ninh Tân Tây Lan trong chiến dịch truy tầm những kẻ cung cấp và tàng trữ dâm nhi, đã thấy địa chỉ IP của một người ở Canada.

Trong hôm thứ năm ngày 5 tháng 10, cảnh sát thành phố Winnipeg đã đến lục soát một căn nhà ở khu vực East Elmwood và sau đó bắt dẫn đi một người đàn ông.

Cũng theo cơ quan an ninh thành phố thì nghi can này sẽ còn bị buộc thêm nhiều tội danh nữa,một khi cuộc điều tra kết thúc.