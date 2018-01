Một nghi can gốc Việt, bị tố cáo phụ giúp việc giết người, xin tại ngoại hầu tra

Cornwall, Ontario : Trong phiên tòa thượng thẩm ở tỉnh bang Ontario, diễn ra trong ngày thứ sáu ngày 5 tháng giêng ở thành phố Cornwall,để quyết định có cho nghi can Anh Nguyễn được tại ngoại hầu tra hay không?

Anh Quang Nguyễn, 29 tuổi, bị buộc tội là giúp đỡ một người Việt khác giết người.

Vào tháng 6 năm ngoái 2017, nghi can Anh Quang Nguyễn và một bị cáo giết người là Tri Minh Hoàng 61 tuổi, đã đem một người Việt khác bị thương là Khan Nguyễn, 29 tuổi, đến bệnh viện Glengarry Memorial. Nạn nhân sau đó đã chết tại bệnh viện.

Ngoài tội giết người ở cấp độ hai, nghi can Trí Minh Hoàng còn bị buộc tội trồng cần sa để buôn bán.

Sau những lời biện hộ của luật sư cho nghi can Anh Quang Nguyễn, và lời buộc tội của công tố viện, thẩm phán tòa án cho biết ông sẽ công bố quyết định trong một phiên tòa trong tuần tới.