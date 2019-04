Một nghi can cướp ngân hàng gốc Việt bị bắt giữ

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 17 tháng 4, một người Việt đã bị bắt giữ ở thành phố New York vì có liên quan đến vụ cướp ngân hàng MT&T ở thị trấn Barnegat, tiểu bang New Jersey trong tháng 3 trước đây.

Nghi can tên là Kim Quoc Nguyễn, 39 tuổi, cư ngụ ở thành phố Newtown Square, tiểu bang Pensylvania, đã đến ngân hàng MT&T vào ngày 29 tháng 3, đưa giấy đòi tiền đến nhân viên ngân hàng và tẩu thoát với một số tiền không kiểm kê.