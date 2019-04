Một nghi can có liên quan đến việc bắt cóc 1 sinh viên Trung quốc, ra đầu thú

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 1 tháng 4, cảnh sát thành phố Toronto đã công bố tên tuổi của một trong bốn nghi can, có liên quan đến việc bắt cóc anh Wanzhen Lu, 22 tuổi, một sinh viên Trung quốc ở Markham trong hôm 23 tháng 3 vừa qua.

Nghi can là Adullahi Adan 35 tuổi đã là một trong 4 nghi can tham dự vào vụ bắt cóc anh Lu tại tầng hầm đậu xe của một cao ốc chúng cư.

Vụ bắt cóc đã diễn ra dưới sự chứng kiến của một người bạn gái anh Lu và có ghi vào máy hình an ninh.

Theo tin của sở cảnh sát thì việc bắt cóc anh Lu có liên quan đến việc bắt cóc người đòi tiền chuộc

Anh Lu sau đó được chúng thả ra ở miền ngoại ô thành phố Toronto và hiện đoàn tụ với bố mẹ, vừa đến từ Trung quốc.