Một nghệ sĩ dương cầm nhạc jazz nổi tiếng của Edmonton qua đời

Tommy Banks, nghệ sĩ dương cầm nhạc Jazz nổi tiếng, huyền thoại của Edmonton đồng thời cũng là một cựu thượng nghị sĩ liên bang, vừa qua đời hôm thứ Năm 25-1 tại khoa chăm sóc giảm nhẹ bệnh tật Grey Nuns ở Edmonton, hưởng thọ 81 tuổi – theo một thông báo từ gia đình của ông.

Nghệ sĩ Tommy Banks có một thành tựu trong lĩnh vực âm nhạc rất dài và ấn tượng, bắt đầu bằng sự nghiệp chuyên môn của mình hồi năm 1950, và sau đó đã gần như bao phủ mọi khía cạnh của ngành giải trí Canada trong suốt nhiều năm. Ông là chủ tịch sáng lập của Sáng hội Alberta vê các Nghệ thuật Trình diễn (Alberta Foundation for the Performing Arts), cựu chủ tịch Edmonton Concert Hall Foundation từ năm 1989 đến năm 1991, từng được trao Huân chương Canada cao quý, giành được cả 2 giải thưởng Juno, Gemini, từng tổ chức show The Tommy Banks Show từ 1968 đến 1983, rất nhiều chương trình truyền hình khác, và đã trình diễn trên khắp Bắc Mỹ và toàn thế giới.

Những thành tựu của ông Tommy Banks được liệt kê trên Banks’s website còn có: vai trò của ông với tư cách một khách mời để làm chỉ huy dàn nhạc cho rất nhiều buổi hòa nhạc giao hưởng, gồm 12 buổi giao hưởng ở Canada, làm giám đốc âm nhạc cho Olympic và Commonwealth Games, cho những sự kiện quan trọng khi đón tiếp Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị, Đức Giáo hoàng John Paul II, và cho Expo 86 ở Vancouver.

Ông được bổ nhiệm vào thương viện Canada trong năm 2000, phục vụ trong nhiều ủy ban cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2011. Ông cũng từng nằm trong một ban cố vấn cho chính phủ liên bang trong các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Trên Twitter, cựu thủ tướng Kim Campbell đã diễn tả sự đau buồn và lòng thương tiếc đối với con người huyền thoại, được rất nhiều người yêu quý này. Nhà sản xuất từng giành giải thưởng Grammy, David Foster, cũng twit rằng thế giới vừa mất đi một trong những thiên tài âm nhạc thực sự, một người thầy, và cũng là một người bạn. Trung tâm Winspear của Edmonton thì nói là ông đã thay đổi cả một nền tảng của nền âm nhạc thành phố, và ông sẽ mãi mãi được người đời ghi nhớ về tài năng và sự đam mê của mình. Sharman King, một nhạc sĩ ở Vancouver, là bạn và đồng nghiệp của ông trong hơn 40 năm qua, đã từng chơi nhạc với nhau trong thành phố, cũng nói ông là một con người rất quan trọng trong lịch sử âm nhạc của thành phố Vancouver.

Gia đình ông Tommy Banks thông báo sẽ tổ chức một buổi ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp của ông trong những tuần lễ sắp tới, nhưng yêu cầu mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ ngay tại thời điểm khó khăn này.