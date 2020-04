Một mục sư người Mỹ bị buộc tội lường gạt 33 triệu Mỹ kim từ cộng đồng người Việt

New Port Beach, California : Theo những tin tức loan báo thì trong phiên tòa diễn ra hôm thứ hai ngày 20 tháng 4, một mục sư người Mỹ vừa bị xác nhận tội trạng lường gạt cộng đồng người Việt ở tiểu bang California, mà số tiền mà cộng đồng người Việt bị mất lên đến 33 triệu Mỹ kim.

Người mục sư này sẽ phải trở lại hầu tòa trong những ngày sắp tới mà bản án dành cho ông có thể lên đến 23 năm tù.

Bị cáo là Kent Whitney, 38 tuổi ở thành phố Newport Beach, đã thành lập một nhà thờ có tên là The Church for The Healthy Self vào năm 2014. Ngôi nhà thờ nằm trong một khu dẫy thương xá (strip mall) ở trong khu Tiểu Saigon trong thành phố Westminster.

Ông “mục sư” Kent Whitney đã từng bị án tù 44 tháng về tội lường gạt đầu tư, và được tha 3 tháng trước khi ông ta thành lập nha thờ ở Little Saigon.

Ông mục sư này dụ dỗ những bổn đạo Việt bỏ tiền đầu tư vào những cách đầu tư ” có lời nhiều và bảo đảm” do ông ta đứng ra thành lập.

Nhưng thật ra chẳng có cách đầu tư cho nhiều lời mà lại đảm bảo như ông mục sư này nói: ông đã đã dùng số tiền của những người đầu tư nhẹ dạ, sống một cuộc sống huy hoàng như một ông vua.