Một mạnh thường quân ẩn danh, tặng bệnh viện tâm thần Toronto 100 triệu dollars.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 12 tháng giêng, một nhà mạnh thường quân ẩn danh, đã tặng bệnh viện tâm thần Toronto một số tiền lớn nhất từ trước đến nay.

Người mạnh thường quân ẩn danh này đã trao tặng 100 triệu dollars cho bệnh viện tâm thần, the Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) ở Toronto, để bệnh viện này thiết lập một quỹ có tên là Discovery Fund.

Quỹ bảo trợ này trợ giúp những khoa học gia của những thế hệ kế tiếp, trong việc tìm kiếm cách thức chữa trị những bệnh tâm thần mà gần 7 triệu người Canadians đang phải gánh chịu.

Theo nữ bác sĩ Catherine Zahn, chủ tịch điều hành bệnh viện tâm thần CAMH thì số tiền nhận được sẽ dùng tài trợ cho những khảo cứu y khoa để gia tăng tình trạng sức khỏe tâm thần của những cá nhân ở Canada và ở trên toàn thế giới.

Cũng theo bác sĩ Zahn thì với số tiền tài trợ vừa nhận được, bệnh viện tâm thần CAMH có thể có khả năng mướn thêm những khảo cứu gia cho loại bệnh tâm thần.