Một luật sư bị buộc tội biển thủ 1.5 triệu dollars

Kitchener, Ontario: Trong hôm thứ ba ngày 7 tháng 5, sở cảnh sát tỉnh bang Ontario,OPP, đã buộc một luật sư chuyên về địa ốc, tội lừa đảo khách hàng.

Nghi can là luật sư Stuart Cameron Murray, 37 tuổi ở thành phố Kitchener, đã bị tội đã lừa đảo 49 nạn nhân với số tiền mà các nạn nhân bị mất tổng cộng lên đến 1.5 triệu dollars.

Nghi can là luật sư chuyên về địa ốc có văn phòng tên là Mullun Law và có chi nhánh ở các thành phố Kitchener, Ottawa, Toronto, Oakville và Sudbury.

Phần lớn số tiền bị lường gạt là tiền các nạn nhân đóng vào quỹ tín dụng chuẩn bị cho việc mua nhà.

Nghi can sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 12 tháng 6 tại tòa án thành phố Ottawa.

Trong khi hiệp hội luật sư đoàn tỉnh bang Ontario cũng loan báo là bằng hành nghề của nghi can Murray đã tạm thời bị đình chỉ.