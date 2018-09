Một loạt tay anh chị MS-13 bị bắt giữ trong 5 vụ án mạng

Các nghi phạm thuộc băng đảng MS-13

Một loạt những vụ án mạng dã man quanh vùng Houston trong vòng 3 tháng qua đã khiến cho các cơ quan công lực tại thành phố và tỉnh hạt Harris County phải cùng xuất hiện để biểu dương sức mạnh và quyết tâm của nhà cầm quyền địa phương muốn diệt trừ các tội phạm và đối phó với băng đảng MS-13, được xem như là băng đảng tội phạm nguy hiểm và tàn bạo nhất trên toàn quốc. Những vụ án mạng kinh hồn này đã khiến cho thành phố Houston được nhắc đến trong các màn tranh luận về việc bảo vệ biên cương giữa lúc TT Trump thường lập đi lập lại lời cáo giác rằng những tội phạm của băng đảng MS-13 là hậu quả tai hại của tệ nạn di dân lậu.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào thứ Ba tuần qua, các viên chức công quyền từ địa phương đến tiểu bang và liên bang đã có mặt cùng với các công tố viên để loan báo việc bắt giữ hơn một chục tên băng đảng của MS-13 liên can đến tội phạm. Bốn tên trong nhóm này bị cáo buộc tội đã dùng mã tấu để chém chết một nạn nhân là điềm chỉ viên kín cho cảnh sát tại công viên Cullinan hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Vụ án mạng dã man kinh hồn này là một trong 5 vụ án mạng khác xảy ra quanh vùng Houston từ tháng 6 đến nay khiến cho nhà chức trách đã bắt giữ được hơn 20 tên băng đảng MS-13 và những đồng phạm khác. Trong 2 vụ án mạng này, cảnh sát cũng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân bị giết chết ở hai thời điểm khác nhau nhưng lại được đem chôn gần nhau tại một khu rừng ở phía tây nam thành phố.

Trong buổi họp báo, Thị trưởng Houston là ông Sylvester Turner đã phát biểu: “Tất cả chúng ta đều nhìn nhận rằng mình bắt buộc phải chặn đứng lại tội phạm bạo động đang diễn ra không những tại thành phố này mà còn tại nhiều nơi khác trên toàn quốc. Houston sẽ không để cho bất cứ băng đảng trái phép và nguy hiểm nào có thể đe doạ đến thanh danh và sự an bình của thành phố này.”

Cảnh sát trưởng Houston là ông Art Acevedo cũng lên án bọn băng đảng này là “những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tàn bạo nhất vì bọn chúng không hề tôn trọng giá trị mạng sống của con người.” Ông Acevedo nói them rằng có khoảng 20,000 tên thuộc các băng đảng quanh vùng Houston, trong số đó có khoảng 400 tên thuộc băng đảng MS-13. Tuy chỉ là một thiểu số, nhưng nhóm băng đảng MS-13 lại là thủ phạm của phần lớn những tội phạm bạo động nhất, trong đó có 5 vụ án mạng dã man vừa mới xảy ra gần đây. Trong 5 vụ này, đã có 11 tên bị truy tố và 10 tên đồng bọn cũng bị giam giữ bởi các viên chức liên bang đặc trách về di trú. Bọn chúng đều không phải là công dân Mỹ và đều đến từ các nước vùng Trung Mỹ.

Biện Lý của Harris County là bà Kim Ogg nói rằng bà hy vọng là những chiến dịch phối hợp của các cơ quan hữu trách không những sẽ làm giảm bớt số lượng những tên băng đảng tại địa phương, mà còn giúp đè bẹp được tình trạng bạo động tại thành phố. Mới đây, văn phòng biện lý cho biết là họ sẽ kêu án tử hình với 2 thành viên băng đảng MS-13, trong đó có một tên thủ lĩnh là Omar Torres tuy đang ngồi tù nhưng lại có khả năng ra lệnh cho đàn em bên ngoài hạ sát một thiếu niên 16 tuổi là Estuar Quinonez vì tội em này đã chịu giúp mật báo với cảnh sát.

Công tố viên Lisa Collins nói rằng việc các tay băng đảng giết chết các nạn nhân bằng mã tấu không những là một dấu ấn đặc biệt của chúng mà còn là một hình thức để răn đe đáng sợ đối với những nạn nhân hoặc là những băng đảng đối thủ khác.