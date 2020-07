Một loại bộ lọc không khí có thể giết chết COVID-19

Houston: theo những tin tức vừa thông báo hôm thứ ba ngày 14 tháng 7, các nhà khảo cứu trường đại học Houston đã sáng chế ra một bộ lọc không khí có thể ” bắt” và giết những con corona virus ngay tức khắc.

Trong các thử nghiệm, bộ lọc không khí này có thể giết chết những con vi rus SARS-coV-2 là loại gây ra bệnh COVID-19 khi chúng bị lọc qua bộ lọc này và giết chết 99.9 phần trăm những con vi rút giết người.

Theo bác sĩ Zhifeng Ren, giám đốc trung tâm khảo cứu the Texas Center for Superconductivity của trường đại học Houston thì loại bộ lọc không khí này có thể dùng cho các phi trường, trên hệ thống lọc không khí phi cơ, các văn phòng trong các cao ốc, các trường học, nhà thờ, các tàu du lịch đại dương…

Những con corona virus không thể sống khi nhiệt độ lên trên 70 độ C, vì thế các nhà khảo cứu đã dùng miếng xốp làm bằng kim loại kiềm ( nickel foam) truyền điện vào và nhiệt độ trong các bộ lọc không khí này có thể lên đến 250 độ C. Tuy nhiên với nhiệt độ quá nóng có thể gây ra những đám cháy??

Những bộ lọc không khí này cộng thêm những cách ly khi giao tiếp, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên có thể giúp người ta dần dần chiến thắng đại dịc h?