Một lâu đài nguồn gốc của tên Calgary được đăng bán

Đó là Calgary Castle, một “lâu đài” nằm ở vùng duyên hải phía tây của Tô Cách Lan. Lâu đài này nhìn xuống bãi cát trắng và nước biển xanh biếc của Vịnh Calgary của đảo Mull. Đây cũng chính là nơi mà từ đó thành phố Calgary đã có tên gọi là Calgary ngày nay. Calgary Castle đang được niêm yết bán với giá sàn khoảng $1.2 triệu, tương đương 695,000 Bảng Anh.

Theo công ty địa ốc Strutt & Parker ở thành phố Edinburgh của Anh, tòa lâu đài này gốc được xây lên trong thế kỷ 18, và đã được nâng cấp trong thế kỷ 19 bởi một đại úy hải quân hàng hải tên là Alan MacAskill. Đó là một cấu trúc với tường thành có lắp các lổ châu mai, tháp pháo, các cửa sổ xây theo phong cách Gothic, và rất nhiều chi tiết khác thuộc vào thời kỳ đó.

Lâu đài Calgary Tô Cách Lan này có tới 8 phòng ngủ, cộng thêm một apartment 2 phòng ngủ nữa, tọa lạc trên một cuộc đất có diện tích 11.3 hectare ở trên The Isle of Mull – một hòn đảo trong quần đảo Inner Hebrides ở ngoài khơi phía tây Scotland, cách Tobermory – một thị trấn nổi tiếng về chưng cất rượu whisky Tô Cách Lan, cùng nhiều địa điểm thu hút khác, khoảng 19 cây số.

Chuyện kể rằng có một đại tá tên là James Macleod — lúc đó là tư lệnh North West Mounted Police, tức là tiền thân của RCMP ngày nay, đã từng là khách của lâu đài này hồi năm 1876. Vì quá yêu thích chuyến lưu lại đó, và nghe đồn là đã phải lòng cô con gái của gia đình người chủ lâu đài lúc, cho nên khi quay về Canada, ông ta đã quyết định đặt tên lại cho Thành Brisebois (Fort Brisebois) nằm ở ngã ba sông Bow và sông Elbow thành ra là Fort Calgary. Trong tiếng Gaelic cổ của người Tô Cách Lan, Calgary có nghĩa là “beach of the meadow” (beach có nghĩa là “bãi biển”, meadow có nghĩa là “đồng cỏ”).

Có người nói Calgary Castle không phải là một lâu đài. Từ “lâu đài” thực ra chỉ là một biệt danh mà thôi. Tuy nhiên, nói gì thì nói, ai muốn mua nó chắc chắn phải có túi tiền thật to, vì ngoài giá $1.2 triệu, chủ mới ước tính sẽ cần phải bỏ ra thêm $350,000 – $700,000 để nâng cấp, cải tạo nó, chưa kể các chi phí liên quan nữa vì đó là một tòa nhà lớn nằm ở bãi biển.