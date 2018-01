Một huấn luyện viên thể dục gymnastic người Việt bị tố cáo bạo hành tình dục

Ashburn, Virginia:Trong hôm thứ sáu ngày 5 tháng giêng, cảnh sát đã bắt giữ một nghi can gốc Việt về tội bạo hành tình dục.

Nghi can là ông Brian D. Nguyễn, 43 tuổi ở thị trấn Sterling là một huấn luyện viên của môn thể dục gymnastic đã bị một nữ lực sĩ tố cáo, qua trung gian của bố mẹ cô ta, là ông này đã sờ mó cô bất hợp pháp, tại phòng tập MVGA gymnastic.

Nghi can vẫn còn bị giam giữ chờ ngày ra tòa xin tại ngoại hầu tra.