Một gia đình đi du lịch đến Đà Nẵng có thể đã chết vì thuốc diệt côn trùng?

Đà Nẵng: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 9, anh ĐNV, 29 tuổi người ở tỉnh Nghệ An đã được cho xuất viện ở bệnh viện Đà Nẵng.

Theo như lời anh V nói với các phóng viên báo chí trong hôm thứ hai thì gia đình anh ở Nghệ An gồm vợ và một đứa con trai đã đến du lịch ở thành phố Đà Nẵng từ những ngày giữa tháng 9.

Trước hôm xảy ra tai nạn, gia đình anh có đi ăn tiệm và đêm đó về ngủ thì đứa con trai và bà vợ bị nôn mửa , tiêu chảy.. anh V kêu xe cấp cứu đến bệnh viện Hoàn Mỹ , nhưng cả hai nạn nhân đã chết sau đó.

Theo lời anh V thì trong những ngày ở trong khách sạn anh thấy có những biểu ngữ dán trên tường là có một số phòng không được sử dụng vì đang được xịt thuốc giết côn trùng.

Cũng theo tin tức loan báo thì cùng trong ngày 16 tháng 9 khi vợ và con anh V được đưa đến bệnh viện, cũng có hai bà cháu đang cư ngụ trong cùng khách sạn, cũng có triệu chứng đau bụng nôn mửa, tiêu chảy và được đưa đến bệnn viện Sơn Trà cấp cứu và may mắn qua khỏi.

Cách đây không lâu có hai thiếu nữ ở tỉnh bang Quebec, Canada qua du lịch ở Thái Lan và cũng chết vì nôn mửa tiêu chảy mà người ta cũng nghi là vì ảnh hưởng của các loài thuốc giết rệp?