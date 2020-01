Một gái điếm ở Quebec bị giết bởi một tù nhân từng bị tội giết người.

Montreal: Trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng giêng, bà bộ trưởng tư pháp của tỉnh bang Quebec đặt câu hỏi về cách thức cho những tù nhân, nhất là những tù nhân từng bị tội giết người, được chính quyền liên bang trả tự do.

Cô Marylene Levesque, 22 tuổi, làm việc cho một tiệm đấm bóp khiêu dâm ( erotic massage) trong thành phố Quebec , đã chết tại một khách sạn trong thành phố hôm 22 tháng giêng.

Sau những cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ và truy tố một nghi can về tội giết cô Levesque này.

Nghi can là Eustachio Gallese, 51 tuổi, là một tù nhân về tội giết người, vừa mới được chính quyền liên bang tạm tha.

Bà bộ trưởng tư pháp tỉnh bang Quebec đã đặt câu hỏi là chính quyền liên bang có xem xét kỹ lưỡng hạnh kiểm của các tù nhân, nhất là những người bị tội giết người, trước khi trả tự do cho họ?