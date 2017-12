Một em gái 10 tuổi gốc Việt, đánh vĩ cầm bản quốc ca Hoa Kỳ trong một trận hockey

New York : Trong cuộc tranh tài giữa hai đội băng cầu New York Rangers và Dallas Stars, diễn ra ở cầu trường Madison Square trong hôm thứ hai 11 tháng chạp, có một loạt những khách đặc biệt được mời đến tham dự một chương trình gọi là “Vườn Ước Mơ” (Garden of Dreams).

Trong số những người được mời có em Zoe Nguyễn, 10 tuổi.

Em Zoe Nguyễn đánh vĩ cầm bài quốc ca Hoa Kỳ, “the Star Spangled Banner” một cách hết sức ngoạn mục khiến khán giả vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, các cầu thủ trên sân băng cũng hoan nghênh bằng cách dùng gậy hockey đập trên sân băng.