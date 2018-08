Một dược sĩ bị buộc tội ăn cắp trị đau percocet trị giá 2 triệu dollars.

Edmonton: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 14 tháng 8, một nữ nhân viên làm việc 31 tuổi, cho một nhà thuốc tây ở thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta đã bị tố cáo là ăn cắp 401,500 viên thuốc percocet trị giá trên 2 triệu dollars, trong thời gian 15 tháng người này làm việc tại đây.

Cảnh sát đã không công bố tên tuổi của nghi can, vì muốn bảo vệ danh tánh cho hai đứa con đang sống với bà này.

Trong khoảng thời gian từ tháng giêng 2017 cho đến tháng 4 năm 2018, nghi can đã ăn cắp 401,500 viên thuốc Percocet.

Percocet là một thuốc nha phiến trị đau gồm cả những chất opioid và fentanyl.

Ngoài việc bị mất thuốc giảm đau, nhà thuốc tây còn khám phá bị mất thêm nhiều loại thuốc khác và cũng có thể cùng từng là một nghi can?