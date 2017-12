Một dịch vụ lạ ở trong nước

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, ở trong nước hiện nay cái gì cũng có dịch vụ. Bạn đi làm giấy tờ nhà đất ư? Tại Phòng nhà đất quận nào cũng có bàn dịch vụ với các nhân viên chuyên nghiệp, họ sẽ chỉ dẫn (gọi là tư vấn) cho bạn những điều về giấy tờ mà bạn chưa biết (tất nhiên họ tư vấn thì bạn không phải trả tiền), hoặc họ sẽ nhận làm hồ sơ cho bạn từ A tới Z đến khi xong việc. Họ là những người chuyên nghiệp với sự cho phép của Phòng nhà đất nên tính tiền dịch vụ cũng phải chăng, không cao lắm so với việc nếu bạn tự đi làm lấy, phải đi tới đi lui nhiều lần rất mất thì giờ. Bạn làm lại giấy Chứng minh nhân dân vì đã quá thời hạn 10 năm ư? (Bây giờ gọi là Thẻ Căn Cước giống như thời VNCH). Ở cơ quan công an nơi làm thẻ cũng có bàn dịch vụ, họ sẽ chỉ dẫn cho bạn. Điền vào mẫu giấy xin đổi thẻ và chụp hình, in dấu vân tay xong, nếu bạn chịu khó đóng thêm 10 ngàn đồng (tức khoảng 40 xu Mỹ), cỡ 3 hay 4 tuần sau sẽ có người đem đến tận nhà cho bạn. Rõ ràng là thà tốn 40 xu, người ta đem đến nhà còn hơn cứ thỉnh thoảng lại phải đến công an hỏi xem thẻ căn cước của mình đã xong chưa. Một ví dụ khác, buổi tối bạn đói bụng, muốn ăn một món gì đó, bạn gọi điện thoại đến nhà hàng, họ sẽ cho nhân viên dịch vụ đem đến nhà cho bạn. Tiền công dịch vụ cũng thường là 10 ngàn đồng thôi dù bạn ở xa hay gần và bạn sẽ trả tiền cho nhà hàng qua nhân viên dịch vụ đó, rất tiện.

Những chuyện trên đây chắc không có gì xa lạ đối với quý bạn. Tuy nhiên, có một dịch vụ mà tôi nghĩ là có thể quý bạn chưa biết, đó là dịch vụ cho thuê chú rể, cho thuê cô dâu, cho thuê người yêu, cho thuê chồng hờ, cho thuê bố mẹ vợ, bố mẹ chồng cùng bà con, chú bác cô dì, họ hàng đủ thứ lung tung kể cả ông “trưởng tộc”, rất bảnh, làm người đại diện trong đám cưới …, chuyện đó chính tôi cũng thấy là lạ và bây giờ tôi xin kể hầu quý bạn coi chơi cho biết.

Tại sao người ta phải thuê người làm đám cưới giả?

Một cô giáo tương đối đã lớn tuổi (ngoài 30), thuộc một gia đình nền nếp ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, “yêu lầm” một gã thanh niên đẹp trai, hơn cô vài tuổi, có bằng cấp đàng hoàng, làm việc ở Sài Gòn trong một công ty lớn, nghề nghiệp ổn định nhưng thuộc hạng không thành thật, thích chơi hoa xong bẻ cả cành vứt đi rất vô lương tâm. Hắn biết cô hy vọng hắn tiến tới hôn nhân với sự mong mỏi của mọi người trong gia đình. Cô hiền lành, nhũn nhặn với vẻ đẹp kín đáo của một người đứng tuổi. Hắn muốn lợi dụng sự ít giao dịch của cô dù cô là một giáo viên trung học, tương đối cũng có hiểu biết. Gã ngon ngọt hứa hẹn, ăn nằm với cô, làm cho cô có bầu rồi cứ ỳ ra, chẳng nói đến chuyện cưới hỏi gì cả và bảo cô đi phá thai. Cô không chịu phá, gã bèn ở lì trên Sài Gòn, không liên lạc với cô nữa dù biết cô rất nóng ruột.

Trong khi đó, người cha của cô bị bệnh ung thư phổi tới giai đoạn cuối. Ông nói rằng ước vọng duy nhất của ông trước khi nhắm mắt là được nhìn thấy cô con gái ông rất yêu thương yên bề gia thất. Bà mẹ cũng nghĩ như thế. Bà không nói ra song luôn luôn hỏi dò con gái xem “cậu gì đó” nghe nói bảnh trai lắm ở trên Sài Gòn tình hình ra sao, đã tính đến chuyện cưới hỏi gì chưa, bao giờ thì cưới. Bà giục cô nói cậu ta làm mau mau lên kẻo ba bệnh nặng lắm rồi, có thể mất bất cứ lúc nào. Bà cũng dặn cô bảo cậu ấy đừng ngại gì cả, đám cưới muốn tổ chức lớn hay nhỏ thế nào bà cũng bằng lòng và sẵn sàng giúp đỡ mọi phí tổn, không để cậu ấy phải lo.

Tình trạng hết sức cấp bách, có giáo tội nghiệp không biết giải quyết thế nào do sự lừa dối của cậu “người yêu”. Cô đã nhiều lần gọi điện thoại xin cậu tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt, không làm hôn thú cũng được rồi muốn bỏ cô lúc nào thì bỏ, cô sẽ nuôi con một mình, không làm phiền gì tới cậu. Nhưng nghe xong cậu đều tắt máy không thèm trả lời.

Vấn đề hoàn toàn bế tắc, cô giáo rất lo lắng, nét mặt lúc nào cũng rầu rĩ, không thiết chuyện trò với các bạn.

Một hôm, trong giờ ra chơi, thấy phòng giáo viên vắng người, một chị đồng nghiệp lớn tuổi thân mật cầm tay bạn:

– Nhà có chuyện gì buồn phải không Hương?

Cô Hương khẽ lắc đầu, mặt buồn rười rượi:

– Dạ không.

– “Dạ không” mà thấy bồ lúc nào cũng ỉu xìu như người chết rồi. Có gì thì cho mình biết đi. Mình đã quen sống vất vả, vật lộn với cuộc sống nên có chút kinh nghiệm, nếu cần mình sẽ đóng góp ý kiến với bồ.

Giọng bậc đàn chị rất thành thật và đầy nhiệt tình. Hương chậm nước mắt kể cho chị nghe chuyện mình bị lừa dối, có thai đã gần ba tháng nhưng hắn không chịu cưới trong khi ông cụ Hương đã ngoài 80 tuổi, bị ung thư phổi không biết sẽ ra đi bất cứ lúc nào, cụ rất mong mỏi Hương lập gia đình trước khi cụ nhắm mắt.

Người bạn nhíu mày:

– Thằng cha khốn nạn đó làm nghề gì?

– Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế Sài Gòn, trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân lớn ở trên đó

– Hừ, tưởng nó là nhân viên nhà nước thì Hương chờ sinh xong, đi thử DNA cho đứa nhỏ rồi nhờ Hội phụ nữ can thiệp, bắt thằng cha đó phải có trách nhiệm chứ không để hắn lừa dối dễ dàng như vậy. Nhưng nó là nhân viên công ty tư nhân thì thua, không làm gì được.

Và người bạn góp ý:

– Giờ chỉ còn cách phá thai thôi Hương ạ. Mới gần 3 tháng họ phá rất dễ, không sợ nguy hiểm. Đừng giữ làm gì cái của nợ đó, thằng cha nó thuộc hạng chẳng ra gì thì nó cũng chẳng ra gì, giữ lại uổng công…

– Nhưng chuyện không phải ở chỗ phá hay không phá mà là ông cụ mình rất mong mình có chồng trước khi cụ nhắm mắt. Mình biết lấy ai bây giờ?

– Thuê. Thuê người làm chú rể. Ở trong Nam mình ít thấy chứ ở ngoài Bắc, hễ gặp trường hợp như vậy họ nhờ công ty dịch vụ cho thuê người làm chú rể, kể cả tổ chức đám cưới dễ như ăn cơm nếu mình có tiền.

Hương im lặng. Người bạn nói tiếp:

– Hà Nội có rất nhiều công ty dịch vụ cho thuê nhân sự làm đám cưới giả, gọi là đám cưới “danh nghĩa”. Nếu Hương muốn, tối rảnh mình sẽ coi trên mạng xem có công ty nào lớn và có uy tín, sáng mai sẽ báo cho Hương biết.

Sáng hôm sau, người bạn đưa cho Hương địa chỉ của một công ty địa chỉ tại Hà Nội, điện thoại. Té ra họ cũng có chi nhánh trong Sài Gòn như vậy Hương không cần phải ra Hà Nội.

Chỉ trong vòng 2 tuần lễ sau khi liên lạc với chi nhánh Sài Gòn, Hương đã có một đám cưới với chú rể hờ rất “xịn” và mọi lễ nghi trang trọng. Không ai có thể ngờ được đó là đám cưới giả kể cả ông cụ bà cụ và mọi người trong nhà. Ông cụ mừng quá, cho “vợ chồng” Hương 3 cây vàng (tất nhiên “chú rể” giao cho Hương) và cụ sống thêm được 6 tháng nữa mới mất.

Dịch vụ cho thuê “người yêu”



Khách hàng kể cả nam lẫn nữ đa số đều là những người ở độ tuổi “quá lứa lỡ thì”, chịu áp lưc của gia đình về chuyện kết hôn. Có những người đang cô đơn, tò mò muốn biết cảm giác có người yêu như thế nào. Có những người đi chơi với bạn bè nhưng chạnh lòng khi thấy ai trong nhóm cũng có đôi còn mình thì cu ky chẳng có ai cả. Một cậu Việt kiều đã ngoài 40 tuổi, giật mình khi thấy mình chưa có vợ, kể cả chưa có người yêu. Về chơi thăm VN với bố mẹ, cậu thấy chán quá, phong cảnh nơi này nơi nọ đẹp thật nhưng không khỏa lấp được nỗi trống vắng trong lòng mình. Đến thăm cô bạn quen trên mạng thì thấy cô chẳng ra sao, xấu hơn cô đăng hình trên Internet, không thể chấp nhận “chín bỏ làm mười” được. Cuối cùng, cậu bèn đên công ty dịch vụ cho thuê nhân sự để tạm thời thuê “người yêu” với giá cả như sau:1) Gói bạn bè: 50 ngàn đồng (tức khoảng 2,50 đôla Mỹ), đi chơi đơn giản, không tiếp xúc cơ thể.2) Gói hẹn hò: 70 ngàn đồng (nắm tay nhau dạo phố).3) Gói lãng mạn: 100 ngàn đồng, đi ăn tối, có thể post lên mạng để khoe với bạn bè là mình có “người yêu” đẹp.4) Gói ăn tối với gia đình: 150 ngàn đồng, không hôn nhau.5) Gói “siêu lãng mạn”: 200 ngàn đồng (tức khoảng 10 đôla Mỹ), có thể hôn nhau, mỗi lần hôn tính thêm 30 ngàn đồng.6) Gói “giả vờ yêu say đắm”: 300 ngàn đồng (cỡ 15 đôla), tha hồ hôn thoải mái kể cả trước mặt mọi người.Tất cả những gói trên đây đều không tiếp xúc cơ thể. Đôi khi, nếu cha mẹ xếp đặt cho đôi lứa nằm chung một phòng, tức có thể có sự tiếp xúc cơ thể “từ A tới Z” thì phải báo với trung tâm để trung tâm cho biết giá cả và phải có sự đồng thuận của cô gái sau khi thương lượng.Nhiều khi, “tình giả dẫn đến tình thật”, lúc ấy trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện cho hai người kết hôn với nhau, trung tâm rất lấy làm hãnh diện và điều này vẫn thường xảy ra, đa số đều sống hạnh phúc.Dịch vụ cho thuê “chồng hờ”

Các khách hàng tìm đến dịch vụ “cho thuê chồng hờ” khá đa dạng. Có những người quá mệt mỏi vì chồng phó mặc toàn bộ việc nhà cho mình hoặc không quan tâm đến gia đình. Có những chị em góa chồng, đã có con cái nhưng chưa có ý định bước thêm bước nữa. Thiếu người đàn ông đỡ đần việc nhà như bóng đèn điện hư không ai sửa, ống nước hư không ai thay. Quan trọng hơn nữa là thỉnh thoảng con cái muốn có người cha dẫn đi chơi công viên, đi dạo phố hay đi mua đồ chơi. Các bà các cô muốn con phát triển bình thường, không bị ám ảnh bởi tâm lý không có cha nên tìm đến dịch vụ thuê “chồng hờ” để con cái có cảm giác có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.

Đa số các ông “chồng hờ” này đã được huấn luyện rất kỹ về mọi phương diện nên họ chiều đãi phụ nữ và trẻ em rất giỏi, khiến các bà các cô rất hài lòng, nhiều khi đi đến hôn nhân chính thức.

Cho thuê người đại diện cho hai họ

Có một công ty uy tín, hoạt động hơn 10 năm nay chuyên cung ứng nhân sự như cho thuê cha mẹ, chú bác, cô dì, họ hàng và người đại diện hai họ. Trên cả nước, công ty này có 4 văn phòng đại diện – với đội ngũ nhân sự là giáo viên, giảng viên của các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, được xem như bộ xương sống của công ty hiện nay.

Dịch vụ cho thuê cha mẹ trong ngày cưới là dịch vụ ra đời để đáp ứng nhu cầu của những đôi trẻ bị phụ huynh phản đối nhưng muốn làm đám cưới có đủ mặt cả song thân, phụ mẫu mặc dầu là giả.

Cũng như dịch vụ cho cho thuê chú rể hay cho thuê cô dâu, khi thuê cha mẹ , khách hàng được quyền lựa chọn nhân sự thích hợp nhất trong danh sách nhân sự của công ty.

Quy trình tổ chức một đám cưới danh nghĩa

Một đám cưới giả sẽ được bắt đầu bằng việc tư vấn miễn phí giữa khách hàng và Hội những bà mẹ đơn thân.

Bước tiếp theo:

– Lên kịch bản rõ ràng, chi tiết

– Chọn nhân sự: Chú rể, bố mẹ, người đại diện, cô chú, bạn bè chú rể…

– Duyệt kịch bản cho khớp vai, tập và diễn thử

– Thực hiện

Dịch vụ tổ chức đám cưới danh nghĩa sẽ bao gồm tất cả các thủ tục nghi lễ theo như khách hàng yêu cầu: người đại diện đến xin phép và bàn định làm lễ ăn hỏi (nếu là đằng trai được thuê), ăn hỏi, đón dâu, bữa cơm thân mật, gặp gỡ thông gia và giải quyết các vấn đề nảy sinh…

Đa số khách hàng sử dụng dịch vụ tổ chức đám cưới danh nghĩa trọn gói là những cô dâu đơn thân hay nói cách khác là những người sắp làm bà mẹ đơn thân. Mọi khách hàng tìm đến dịch vụ thuê chú rể nói riêng hay tổ chức đám cưới giả nói chung đều có nỗi khổ riêng, trong đó sâu thẳm họ còn có trách nhiệm đối với con cái và nhận thức về sai lầm trước đây của bản thân mình, bởi vì việc một cô gái trẻ chấp nhận nuôi dạy một đứa con sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc nạo phá thai như hiện nay. Họ muốn bậc sinh thành của họ yên lòng và giữ thể diện cho dòng họ. Số lượng khách hàng nam giới sử dụng dịch vụ thuê cô dâu và tổ chức đám cưới “trọn gói” (gồm các nhân viên đóng vai cha mẹ, bà con cô bác với cô dâu “thuê” đó) thường ít hơn so với khách hàng nữ giới.

Đoàn Dự