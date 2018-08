Một đàn ong mật bao phủ cái dù của một xe bán hotdog.

New York: Trong buổi trưa hôm thứ ba ngày 28 tháng 8, một đàn ong mật đã đến đậu đầy trên nóc của một chiếc dù che nắng của một xe bán hotdog trong khu Times Square trong thành phố New York.

Đây có thể là việc mà những con ong mật đi tìm tổ mới, khi số ong trong tổ cũ đã quá nhiều.Lúc đó, một nửa số ong mật và một con ong chúa sẽ bỏ tổ cũ bay đi tìm một chỗ ở mới: cách thức mà tiếng chuyên môn gọi là swarming.

Trong khi đó theo người giữ ong, beekeeper, của sở cảnh sát thành phố New York thì một phần của tổ ong đã phải ra đi, vì thời tiết quá nóng và ẩm ướt khiến những con ong này không thể dùnh cánh quạt cho tổ ong này bớt nóng, vì số ong quá đông!

Cảnh sát thành phố đã dùng máy hút bụi, hút những con ong này vào thùng và đem chúng đến một khu vực khác cho chúng làm tổ.