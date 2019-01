Một cựu thuyền nhân Việt viết hồi ký.

Charlottetown, Prince Edward Island: theo tin của đài CBC phổ biến hôm thứ sáu ngày 4 tháng giêng, một cựu thuyền nhân người Việt gốc Hoa đã cho ấn hành một cuốn hồi ký nói về cuộc di tản của ông ta.

Ông Thiện Tăng đã rời Việt Nam một mình trong những năm sau ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, và lúc ông ta mới có 17 tuổi.

Cuốn hồi ký viết bằng tiếng Anh có tên là The Other Side of the Sun, đã kể lại cuộc hành trình vượt biển của ông Tăng, trên chiếc thuyền dài 16 mét và chở 254 người.

Theo lời ông Tăng thì người ta xếp cá hộp, không có chỗ di chuyển trên chiếc thuyền chật hẹp này.

Sau ngày miền Nam Việt Nam mất vào tay cộng sản, có khoảng 1.5 triệu người bỏ nước ra đi bằng thuyền, bằng đường bộ.

Cũng theo Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc thì ước lượng có từ 200 ngàn người cho đến 400 ngàn người Việt tỵ nạn chết trên biển.

Sau khi được Canada thâu nhận, ông Tăng đã đến định cư tại tỉnh bang Prince Edward Island và sau đó đã bảo trợ gia đình bố mẹ của ông qua Canada.

Ông Tăng hiện có vợ và hai con và là một trong số những người Việt hiếm hoi còn sinh sống ở tỉnh bang này.

Theo lời ông Tăng thì ông viết cuốn hồi ký này để thay cho những người không thể nói được về lý do tại sao họ lại bỏ nước ra đi tìm tự do: đó là hàng trăm ngàn người Việt đã chết trên đường vượt biển.