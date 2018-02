Một cụ già 93 tuổi, đi bộ quyên tiền cho việc chữa bệnh Quên.

Toronto: Hàng năm hàng chục ngàn người đã tham dự những cuộc đi bộ trên toàn Canada, để quyên tiền cho việc chữa trị bệnh Alzheimer’s.

Vào ngày thứ bảy 3 tháng 2 sắp tới, sẽ có những cuộc đi bộ quyên tiền cho tổ chức từ thiện the Alzheimer Society Walk for Memories, và trong số những người đi bộ có cụ ông David Shaud,93 tuổi.

Theo bà Cathy Barrick, chủ tịch điều hành tổ chức từ thiện the Alzheimer Society in Toronto thì cuộc Walk for Memories là cuộc quyên tiền cho tổ chức này lớn nhất hàng năm.

Cụ ông David Shaul đã đi bộ trong các cuộc đi bộ Walk for Memories ở Toronto hàng năm, kể từ khi người bạn thân của ông qua đời vì bệnh Quên.

Trong 4 năm qua, cụ ông David Shaul đã đi bộ và quyên được những số tiền lớn lao cho tổ chức từ thiện là trên 100 ngàn dollars.

Cụ Shaul cũng tiết lộ bí quyết sống lâu của cụ là tập tạ, thư giãn ( stretching) và đi bộ hàng ngày.