Một cư dân ở tỉnh bang Ontario bị buộc tội lẻn đưa người từ Canada vào Hoa Kỳ.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 31 tháng 8, cơ quan an ninh biên phòng Mỹ đã bắt giữ một cư dân của tỉnh bang Ontario, về tội trợ giúp những người trốn từ Canada vào Mỹ.

Nghi can tên là Juan Garcia- Jimenez, 53 tuổi một người Guatemala và sinh sống ở thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario.

Nghi can Jemenez đã bị tố cáo là đưa những người ngoại quốc lẻn vào Mỹ qua đường hầm đường rầy xe lửa nối liền giữa thành phố Windsor , tỉnh bang Ontario và thành phố Detroit, Michigan.

Nghi can này đã bị bắt giữ trong hôm thứ tư tuần trước.

Cảnh sát biên giới Mỹ đã bắt giữ 4 người đàn ông lẻn qua biên giới Mỹ bằng con đường hầm dài 2.5 cây số,dành cho những đoàn xe lửa vận chuyển hàng hóa.

Cả bốn nghi can đều khai là họ được sự trợ giúp của nghi can Jemenez và phải trả cho ông ta mỗi đầu người 1,500 Mỹ kim.

