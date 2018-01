Một công ty xây cất Anh phải khai phá sản, gây ảnh hưởng đến 6 ngàn công ăn việc làm ở Canada.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 16 tháng giêng, một đại công ty xây cất của nước Anh, công ty Carillion đã nộp đơn xin phá sản.

Công ty này có 43 ngàn nhân viên làm việc trên toàn thế giới, trong số này có 6 ngàn nhân viên ở Canada.

Tại nước Anh với trên 20 ngàn nhân viên, công ty Carillion nhận thầu 450 dự án của chính quyền trong đó có những công trình xây cất các bệnh viện, trường học, nhà tù và các trại binh.

Tại Canada, công ty Carillion cũng đảm nhiệm nhiều dự án quan trọng như duy trì và tu bổ nhà cửa trong trại binh Petawawa, cung cấp dịch vụ cũng như tu bổ các bệnh viện lớn ở Canada như bệnh viện tâm thần The Centre for Addiction and Mental Health ở Toronto, bệnh viện The Royal Ottawa Healthcare,

duy trì và tu bổ những cơ sở hoạt động của công ty dầu Shell Canada ở thành phố Calgary,v.v.

Trong bản tin, công ty Carillion cho biết là công ty này nợ 1.24 tỷ Mỹ kim cộng thêm 1 tỷ Mỹ kim phải bù đắp cho quỹ hưu của công ty này, trong khi giá cổ phiếu của công ty đã giảm 70 phần trăm trong vòng 6 tháng qua.`