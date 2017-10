Một chỗ đậu xe ở Edmonton có giá $75,000

Do muốn có thêm một chỗ đậu xe nữa ngoài một chỗ đã có ở dưới tầng hầm của một cao ốc Ultima Condominiums mà một người mua tên chưa được công bố đã bỏ ra $75,000 cho một chỗ đậu chỉ rộng khoảng 153 square foot, tính ra là $490/square foot.

Theo Westrich Pacific, công ty phát triển dự án cao ốc 33 tầng Ultima Condominiums nói trên, thì giá bán này là một giá kỷ lục từ trước đến nay ở Edmonton. Chính nhà phát triễn Richie Lam cũng thừa nhận là rất ngạc nhiên khi một chỗ đậu xe tại dự án condo của ông đã được bán với giá cao đến thế, thay vì chỉ từ khoảng $25,000 đến $30,000 như ước tính lúc đầu.

Westrich Pacific giải thích vấn đề đơn giản chỉ là quy luật “cung – cầu”. Do có rất ít chỗ đậu xe dưới đất trong toà nhà khá cao này cho nên giá cả đã tăng. Ngoài ra, theo ông Richie Lam, sở dĩ nó quá mắc một phần lớn là do vị trí. Một chỗ đậu xe ngay ở Edmonton so với một chỗ ở Windermere thì quả thật là như giữa “ngày và đêm”.