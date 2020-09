Một cảnh sát Mỹ bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 22 tháng 9, một cảnh sát ở thành phố New York đã bị buộc tội là gián điệp cho Trung quốc.

Nghi can tên là Baimadajie Angwang, sinh ra ở Tây Tạng, bị cáo buộc đã báo cáo về các hoạt động của công dân Trung Quốc ở New York và đánh giá các nguồn tình báo tiềm năng trong cộng đồng Tây Tạng.

Cảnh sát viên Baimadajie Angwang, làm việc cho đơn vị phụ trách các vấn đề cộng đồng của sở cảnh sát, bị bắt hôm thứ Hai ngày 21 tháng 9

Nếu bị kết tội, ông ta phải đối mặt với mức án tối đa là 55 năm tù.

Theo các công tố viên, nghi can Angwang cũng làm việc cho Lục quân Hoa Kỳ, như một chuyên gia về các vấn đề dân sự.

Ông ta bị cáo buộc có quan hệ với hai viên chức tại lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố New York.

Ngoài việc báo cáo về những người Tây Tạng trong thành phố, ông này còn cho phép lãnh sự quán tiếp cận với các quan chức cấp cao của Sở Cảnh sát New York thông qua việc phải sắp xếp hẹn trước.

Các tài liệu của tòa án cho biết ông ta đã nhận được “nhiều chuyển khoản điện tử đáng kể từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Theo các tài liệu, cha ông này là một quân nhân đã nghỉ hưu và là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mẹ ông ta cũng là một đảng viên và một cựu quan chức chính phủ.