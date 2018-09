Một bác sĩ giải phẩu nổi tiếng bị buộc tội hiếp dâm phụ nữ

Newport Beach, California: Một bác sĩ giải phẩu nổi tiếng và người bạn gái của ông ta ở thành phố Newport Beach, tiểu bang California đã bị buộc tội đánh thuốc mê và hiếp dâm hai phụ nữ,theo những tin tức thông báo hôm thứ tư ngày 19 tháng 9.

Theo các giới chức an ninh thì họ tin là còn nhiều nạn nhân đã bị nghi can này với sự trợ giúp của người bạn gái, đã đánh thuốc mê và hãm hiếp.

Nghi can Grant William Robicheaux 38 tuổi và người bạn gái Cerissa Laura Riley, 31 tuổi đã bị buộc tội.

Các viên chức an ninh đã khám nghiệm điện thoại cầm tay của nghi can Robicheaux và tìm thấy hàng trăm những video chiếu cảnh những phụ nữ bị mất những phán đoán, và không thể cưỡng lại những tấn công tình dục.

Theo công tố Tony Rackauskas của quận Orange thì dựa vào những tài liệu thu thập trên điện thoại cầm tay của nghi can, thì có cả ngàn phụ nữ đã bị đánh thuốc mê và hãm hiếp?