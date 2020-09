Một bác sĩ Canada, qua Mỹ mở phòng mạch, vừa bị chết vì COVID-19 trong tù.

New Orleans, Louisiana: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 21 tháng 9, một bác sĩ Canada, qua Mỹ mở phòng mạch kiếm sống, đã bị tù vì cho thuốc giảm đau bất hợp pháp. Sau khi ra tù, ông bác sĩ này bị cơ quan an ninh di dân ICE bắt giữ trong một trại giam giữ di dân , và ông đã chết vì COVID-19 trong trại giam giữ di dân này.

Bác sĩ James Hill. một bác sĩ gia đình sinh sống ở thành phố New Market, tỉnh bang Ontario, đã qua Mỹ mở phòng mạch ở tiểu bang Louisiana trong nhiều năm qua.

Mới đây ông bác sĩ này bị án 14 ngày tù vì cho toa mua thuốc giảm đau oxycotin bất hợp pháp cho nhiều bệnh nhân của ông.

Hết hạn tù 14 ngày, bác sĩ Hill chuẩn bị quay lại Canada xum họp với gia đình, nhưng nhân viên an ninh của cơ quan đặc trách di dân và hải quan Hoa Kỳ (ICE) thay vì cho ông trở về nguyên quán, đã theo thủ tục bắt giữ ông và cho vào trại giam giữ những di dân bất hợp pháp, dù ông là người có quốc tịch Canada và qua Mỹ làm việc hợp pháp.

Bác sĩ Hill bị nhiễm COVID-19 trong trại giam giữ, và sau đó phải được gắn ống trợ thở và đã qua đời, không nói được và không có thân nhân bên cạnh.

Bác sĩ Hill đã chết oan uổng vì những trục trặc trì hoãn trong thủ tục trục xuất ông, vì COVID-19 và vì hành động vô trách nhiệm của các viên chức an ninh Hoa Kỳ, những người đã bắt giữ ông.

Theo những tin tức loan báo thì bác sĩ Hill bị bắt giữ vì thẻ xanh của ông ta hết hạn và ông chưa kịp xin lại.

Theo cô Verity, con gái của bác sĩ Hill thì bố của cô ta đã nói là cô ta không thể ngừng việc nghĩ là bố của cô ta đã bị tuyên án tử hình ngay từ lúc đầu, và đó là một sự bất công trên hết tất cả sự bất công.

Bác sĩ Hill đã bị giam giữ tại trung tâm tạm giữ di dân cư ngụ bất hợp pháp Farmville ở tiểu bang Virginia.

Theo luật sư Randal Fish bào chữa cho bác sĩ Hill trước tòa án Hoa Kỳ, lý do mà bác sĩ Hill đã cho toa mua thuốc giảm đau oxycotin cho bệnh nhân của ông, là vì những bệnh nhân này là những người nghèo, không có tiền đi bác sĩ chuyên môn.

Nhưng tòa án vẫn tuyên án 14 ngày tù Cho bác sĩ Hill.

Luật sư Fish đã nói với các phóng viên báo chí là ông choáng váng khi nghe tòa án tuyên án và ông nói thêm là ông là luật sư chuyên về hình sự bảo vệ các thân chủ của ông trong 27 năm qua, nhưng chưa bao giờ ông ta thấy một bản án sai lầm về công lý nhất như bản án dành cho bác sĩ Hill.

Trong thời gian ba tháng trong trại giam giữ, bác sĩ Hill đã phải trải qua 4 nhà tù khác nhau, và ông đã cố gắng sống lạc quan, giúp đỡ những tù nhân cùng cảnh ngộ.

Theo cô Verity thì bố của cô nói là trong bốn nhà tù, nhà tù Farmville là nhà tù ghê sợ nhất: không có ánh sáng mặt trời, không có tự do.

Chỉ có một cái điện thoại duy nhất mà các tù nhân phải xếp hàng chờ đến phiên được nói chuyện với thân nhân ở bên ngoài, và nước miếng của người này lây qua miệng của người khác.

Trận đại dịch COVID-19 ập đến, tù nhân trong nhà tù di dân không được cung cấp khẩu trang cũng như thuốc sát trùng tay và các vật dụng bảo vệ cá nhân khác.

Họ sống trong những phòng giam không có cửa sổ, người này nằm chen chúc với người kia và lây nhiễm COVID-19 lan tràn.

Trong số những người tù bị nhiễm vi rút có bác sĩ Hill.

Bác sĩ Hill bị nhiễm COVID-19 vào ngày 1 tháng 7, được đưa đến bệnh viện một ngày và sau đó được đưa trở lại trại giam.

Ngày 9 tháng 7 năm nay 2020, bác sĩ Hill dự trù bị trục xuất khỏi Mỹ, nhưng ông quá yếu để lên phi cơ, được đưa vào bệnh viện và phải nằm phòng cấp cứu với máy trợ thở.

Bác sĩ Hill lúc đầu không muốn được gắn máy trợ thở nhưng ông ta không nói được nữa và chẳng còn cách nào khác hơn là được gắn máy trợ thở và nhận cái chết.