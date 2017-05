Montréal, Laval tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì lụt

Hôm 7 tháng 5, Thị trưởng Denis Coderre tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong khi lũ lụt buộc phải di tản trên 150 gia đình đây đó trên đảo Montréal. Tình trạng khẩn cấp này sẽ được duyệt xét sau mỗi 48 tiếng đồng hồ.

Trong một cuộc họp báo, Ông Coderre cho biết quyết định này nhằm cho thành phố thêm quyền hạn để có thêm tài nguyên đối phó với tình hình trận lụt mà ông gọi là “lịch sử”. Đây lần đầu tiên kể từ trận bão băng năm 1998 tình trạng khẩn cấp được tuyên bố tại thành phố Montréal.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép các giới chức thành phố quyền ép buộc cư dân ra khỏi nhà họ nếu tính mạng bị đe dọa.

Ông Coderre nói rằng biện pháp này sẽ cho phép trưởng cơ quan cứu hỏa Bruno Lachance có thể ra lệnh gia đình nào đó phải di tản bắt buộc khi cần thiết.

Cho đến hôm 8 tháng 5 đã có 77 nhà tại Pierrefonds-Roxboro, 85 nhà ở Ile-Bizard và 11 nhà ở Ahuntsic-Cartierville phải di tản.

Một cư dân tại quận Ahuntsic-Cartierville của Montréal cho biết gia đình bà bị đánh thức bởi tiếng đập cửa vào lúc 3 giờ sáng. Các nhân viên cứu hỏa nói họ phải rời khỏi nhà ngay. Không lâu sau đó nước bắt đầu tràn vào vào tầng hầm.

Nước dâng cao cũng khiến các giới chức phải đóng cửa vô thời hạn cầu Galipeault nối Ile-Perrot với đảo Montréal. Một số cầu, đường nhỏ khác trên đảo Montréal cũng bị cấm lưu thông. Hàng chục trường học bắt đầu đóng cửa hôm thứ Hai do ảnh hưởng của lụt.

Thị trưởng Coderre báo động rằng nếu không có hành động tức thời, số nhà bị ngập trên đảo có thể lên đến hàng ngàn.

Tình trạng khẩn cấp được ban hành sau khi đảo Mercier ở mạn bắc Montréal bị chìm ngập trong nước mà vẫn còn 20 trong tổng số 50 gia đình trên đảo không chịu di tản; họ cố thủ để hy vọng giữ cho đồ đạc trong nhà không bị hư hại.

Trong khi đó Laval cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thị trưởng Marc Demers cho biết ông đã thông báo với ông Bộ trưởng An ninh Công cộng Martin Coiteux rằng tuyên bố này cần thiết do an toàn của cư dân bị đe dọa.

Tại Ile-Verte và Ile-Roussin 33 nhà đã di tản và 150 nhà khác đã bị hư hại do tầng hầm bị ngập.

Phát ngôn nhân Bộ An ninh công cộng Thomas Blanchet kêu gọi các cư dân lo lắng về tài sản của họ nên đặt tin tưởng vào cảnh sát và di tản để bảo đảm an toàn. Ông nói: “Cảnh sát tỉnh bang và cảnh sát thành phố đang trông chừng nhà cửa và đồ đạc của họ. Chúng tôi thúc giục người dân di tản vì an toàn là ưu tiên hàng đầu”.

Theo Bộ trưởng An ninh công cộng, mực nước lên cao điểm trong ngày thứ Ba 9 tháng 5 và bắt đầu hạ từ từ vào ngày 10 tháng 5. Tuy nhiên ông nhấn mạnh, hậu quả của trận lụt sẽ còn kéo dài. Ông cũng loan báo tỉnh bang đã đóng góp 500 triệu đô-la vào quỹ cứu trợ nạn lụt do Hồng Thập Tự thành lập. Số tiền này sẽ được dùng cho các nhu cầu cấp thiết như thực phẩm, quần áo, nơi tạm trú, và giúp các nạn nhân khi trở về nhà có thể dọn dẹp, sửa chữa và mua lại đồ đạc.

Cơ quan Hồng Thập Tự đã thiết lập 12 trung tâm tiếp đón các nạn nhân tại 9 khu vực trong tỉnh bang Québec.

Tính đến cuối ngày thứ Hai 8 tháng 5, quân đội Canada đã huy động 1.650 binh sĩ cho chiến dịch cứu trợ nạn lụt trên toàn tỉnh bang. Vào cùng thời điểm này, đã có 146 thành thị bị ngập lụt và hơn 1.500 người dân bị buộc phải rời khỏi nhà.