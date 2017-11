Montreal chào đón Nhà thơ trẻ tuổi Ocean Vương

Vào lúc 7 giờ tối ngày thứ sáu 17 tháng 11, tại l’Espace de la diversité, số 1260 đường Bélanger, Montreal, có buổi họp mặt giới thiệu nhà thơ trẻ đầy tài năng gốc Việt đến từ Hoa Kỳ, Ocean Vương, và ra mắt tuyển tập thơ ngắn do anh sáng tác, Night sky with exit wounds, với sự hiện diện đặc biệt của ông Marc Charron, người đã dịch tập thơ này từ tiếng Anh sang tiếng Pháp.

Anh Ocean Vương đến Montreal dự Salon du livre de Montréal trong ba ngày từ 15 đến 20 tháng 11. Trong buổi họp mặt tại l’Espace de la diversité, hơn 20 người tham dự gồm các nhà thơ và giới thưởng ngoạn văn thơ đến để nghe anh nói chuyện và đọc thơ. Nhiều người cảm thấy thích thú và hâm mộ trước giọng đọc rất truyền cảm, nhẹ nhàng, thu hút người nghe của Ocean Vương. Với cách ăn mặc giản dị, nghệ sĩ, dáng người nhỏ nhắn nhưng ý tưởng sâu sắc, triết lý và chính điều này đã giúp anh thu hút người hiện diện.

Nhiều người đến dự cho biết rất khâm phục về cách viết nhẹ nhàng của Ocean Vương trong một đề tài nặng nề về chiến tranh, máu lửa và chết chóc. Có lẽ anh tập trung tầm nhìn của mình với những rung cảm của một trái tim di dân khiến cho người đọc đồng cảm với tâm tình của tác giả. Hai tập thơ khác do anh sáng tác, “Burnings” (2010) và “No” (2013), được đánh giá cao, dịch ra nhiều thứ tiếng và chính thức đưa vào chương trình giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ.

Trong tác phẩm “Night sky with exit wounds” (tạm dịch là “Bầu trời đêm cùng những vết thương”), Ocean Vương nói về tuổi thơ trong ký ức về một đất nước bị tàn phá sau chiến tranh. Đây là một trong ba tác phẩm đầu tay, đã tạo nên danh tiếng của anh tại Mỹ và trên văn đàn thế giới. Anh đoạt giải thưởng quan trọng nhất của Anh quốc cho những nhà thơ mới vào năm 2016 và nhiều giải quý giá khác như giải Forward Prize nổi tiếng.

Theo The New York Times, tập thơ “Night sky with exit wounds” là một trong 10 tác phẩm hay nhất trong năm 2016.

Ocean Vương (28 tuổi) định cư ở Hoa Kỳ từ lúc hai tuổi. Xuất thân từ một gia đình bình dân và “mù chữ”, anh lớn lên ở Connecticut và tốt nghiệp bằng Văn Học ở Brooklyn College (CUNY). Anh chia sẻ là đã từng trải qua một thời gian dài vật lộn với tiếng Anh trước khi có thể sử dụng thuần phục ngôn ngữ này.

Hiện nay, anh là một nhà thơ, nhà văn và là giảng sư văn chương ở Trường Đại học Massachusetts, Amherst.

Ảnh: Lê Hoàng Châu