Montreal “Cám ơn anh, Thương phế binh VNCH”

Sau hai lần gây quỹ thành công mỹ mãn ở Vancouver và Toronto, chương trình “Cám ơn anh, Thương phế binh VNCH” đã đến Montreal trong một Đại nhạc hội quy mô và đặc sắc vào tối thứ bảy 25 tháng 11.

Đây là chương trình ca nhạc gây quỹ do Hội VOICE Canada, Hoa Tình Thương Toronto, Hội phụ nữ Việt Nam vùng Montreal, Thời Báo Canada và Quỹ Trẻ em mồ côi khuyến tật (HOF) tổ chức (đại diện là chị Thái Hà). Bên cạnh các ca sĩ nổi tiếng như Ngọc Anh, Khánh Hà, Hồ Hoàng Yến, Thế Sơn, Trần Thái Hòa và Huỳnh Phi Tiễn, còn có hai MC kỳ cựu Nguyễn Ngọc Ngạn và Nam Lộc cùng điều khiển chương trình. Khán giả ngồi chật thính phòng trong một đại hý viện kiến trúc cổ từ năm 1924, rất đẹp và ấm cúng.

Hiện diện trong chương trình là đại diện của các Hội đoàn: Hội Cựu Quân Nhân VNCH Ontario, Cộng đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal cùng các giới truyền thông. Đặc biệt có sự yểm trợ của Nhóm VOICE Canada, Ban Tổ Chức Diễn hành Văn hóa quốc tế New York, Cộng Đồng Người Việt New York, CĐNV Tự Do Ottawa.

Sau nghi thức chào quốc kỳ, ông Đỗ Kỳ Anh, Trưởng Nhóm VOICE Canada ngỏ lời chào mừng quan khách và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thương phế binh và chiến sĩ VNCH. Ông nhấn mạnh thế hệ sau sẽ sẵn sàng tiếp nối công việc của thế hệ đi trước là giúp đỡ các chú các bác và gia đình còn ở lại quê nhà.

Mục tiêu của chương trình là gây quỹ $150,000 để bảo trợ 1000 gia đình TPB. Với lòng nhiệt tình của quý đồng hương, tổng số tiền gây quỹ của chương trình “Cám ơn anh, Thương phế binh VNCH” như sau:

Tại Montreal quyên được $69,275, cộng với những lần gây quỹ ở Vancouver, Toronto và Ottawa, số tiền gây quỹ là $225,500.

Trưa Chủ nhật 26 tháng 11, Mỹ Van Films USA bảo trợ buổi chiếu phim “Chân Trời Tím” tại Ottawa với hơn 200 khách và CĐNV Ottawa đã góp được tại buổi chiếu phim là $2500.

Tổng số tiền gây quỹ giúp TPB và Quả phụ VNCH đúc kết tính đến ngày Chủ nhật 26 tháng 11 là $228,000. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển giao đến Hội HO cứu trợ TPB và Quả phụ VNCH (do Cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn thành lập), như một nén hương hồi hướng công đức quý báu của bà.

Để đồng hành với việc làm ân tình ý nghĩa của đồng hương đến dự đêm nay, Thúy Nga Paris By Night đã ủng hộ một số CD. Số tiền bán được sẽ góp vào quỹ Hội HO. Hai MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nam Lộc đã không nhận tiền thù lao trong đêm nhạc tối nay. Tấm ảnh nguyên bản với chữ ký của Cố Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Ngọc Hạnh đã được đấu giá lên đến $4000 quyên vào quỹ.

Bên cạnh chương trình ca nhạc của những tiếng hát hàng đầu ở hải ngoại còn có màn trình diễn thời trang áo dài rất hấp dẫn của Nhà Thiết Kế Kiều Như.

MC Nam Lộc nhắc lại sau 42 năm, số hồ sơ TPB đã xuống nhiều, một số đã qua đời vì lớn tuổi, thương tật và bệnh hoạn… Số còn lại hiện đang sống trong cô đơn và tuyệt vọng. Họ rất cần tình thương, che chở và giúp đỡ của chúng ta. Sự đóng góp của quý vị mang đến niềm tin, nguồn hy vọng và xoa dịu phần nào nỗi khổ đau mà các TPB đang hứng chịu.