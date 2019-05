Monaco có 1/3 số dân là triệu phú, không người nghèo

Monaco – quốc gia nhỏ bé nằm ở vùng duyên hải nước Pháp – được mệnh danh là “sân chơi của giới nhà giàu”. Thành phố này có tới 1/3 số dân là triệu phú.

Vương quốc Monaco có 3 mặt tiếp giáp với nước Pháp, mặt còn lại giáp Địa Trung Hải. Thành phố Monaco có tới 1/3 số dân là tỉ phú.

Với diện tích chỉ hơn 2 cây số vuông và dân số 38.300 người, Monaco là một trong những quốc gia có mật độ dân số đông nhất thế giới.

Monaco còn… nhỏ hơn Công viên Central Park tại thành phố New York. Central Park rộng khoảng 3,4 cây số vuông. Trong khi đó, diện tích của Monaco chỉ bằng 60% diện tích của công viên này.

Theo Knight Frank Wealth Report Monaco có tổng cộng 12.261 triệu phú Mỹ kim. Số lượng triệu phú tại vương quốc này tăng 12% trong khoảng thời gian 2013-2017.

Theo Business Insider, tỷ lệ người giàu có trên dân số của quốc gia này là hơn 32%. trong khi đó tỷ lệ người nghèo là… 0%.

Giá nhà trung bình tại Monaco là 49.565 Mỹ kim/m2, cao hơn so với New York và Hong Kong, 2 thị trường vốn nổi tiếng đắt đỏ trên thế giới. Một căn nhà chung cư nhỏ một phòng ngủ tại đây đã có giá ít nhất 1,6 triệu Mỹ kim. Căn “bình thường” có giá từ 2,2 – 22,3 triệu Mỹ kim, còn các căn penthouse sang trọng có giá lên tới hơn 55 triệu Mỹ kim. Tính đến năm 2017, giá sang nhượng trung bình của một căn nhà tại Monaco là hơn 5 triệu Mỹ kim. Tại khu vực trung tâm, con số này lên tới 16 triệu Mỹ kim.

Không chỉ mệnh danh là vùng đất của nhà giàu, Monaco còn được biết đến như một trong những nơi an toàn nhất thế giới. Với hệ thống camera giám sát 24/7 được lắp đặt ở khắp mọi nơi, tỷ lệ cảnh sát tại đây ở mức 1 cảnh sát trên 100 cư dân.

Monaco nức tiếng với những sòng bạc xa hoa, nhưng người dân nước này lại bị… cấm đánh bạc. Những sòng bạc sang trọng này chỉ dùng để phục vụ cho du khách và người ngoại quốc.

Hiện tại, GDP trên đầu người của Monaco là 165.420 Mỹ kim, cao thứ hai thế giới, sau Liechtenstein. Trong khi đó, Liechtenstein có diện tích gấp 80 lần Monaco.

Monaco là một trong số 4 quốc gia trên thế giới có GDP đầu người trên 100.000 Mỹ kim. 3 quốc gia còn lại là Liechtenstein, Luxembourg và Bermuda.

Theo dữ liệu chính thức, hơn 75% cư dân tại Monaco là người ngoại quốc. Chỉ có khoảng 9.259 trong số 38.300 người sinh sống tại Monaco sinh ra tại vùng đất này.

Ngoài ra, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), Monaco còn là nơi có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới: 85,8 tuổi. Đứng ở vị trí thứ 2 là San Marina (85 tuổi), Hong Kong (85 tuổi). Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 4 với tuổi thọ trung bình là 84.