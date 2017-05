Món ăn béo bở, cả họ làm quan

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, về đời nhà Đường bên Tàu, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ (685-762 sau CN, ta thường gọi là Đường Minh Hoàng) là bậc minh quân, nhưng đến ngoài 50 tuổi thì ông đâm ra đổ đốn, tầm bậy tầm bạ tới mức chiếm đoạt người con dâu tên là Dương Ngọc Hoàn, vợ hoàng tử Lý Mạo, con trai thứ ba của ông, phong làm quý phi, bởi vì người con dâu này rất đẹp, được các đời sau tôn sùng là một trong tứ đại mỹ nhân sắc nước hương trời khó ai bì kịp: Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, và Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý phi.

Đường Minh Hoàng mê say Dương Quý phi đến mức phong cho cả họ nhà Dương Quý phi làm quan, ví dụ bố của Dương Quý làm Binh bộ thượng thư (tương đương với bộ trưởng quốc phòng bây giờ); chú của Dương Quý phi làm Trung thư lệnh (tương đương với thứ trưởng); một người anh họ của Dương Quý phi làm Ngự sử (tương đương với thanh tra nhà nước, có quyền đàn hặc các quan). Đặc biệt, Dương Quốc Trung, một người anh họ khác của Dương Quý phi, trước đây là chủ quán cơm, không hề biết chữ thì được phong làm Tể tướng (tương đương với thủ tướng) vì đã có công nuôi dưỡng Dương Quý phi lúc còn hàn vi.

Đến khi An Lộc Sơn và Sử Tư Minh dấy loạn (gọi là loạn An Sử), đánh chiếm kinh thành Tràng An khiến Đường Minh Hoàng bàng hoàng, bởi vì trước đó, dù trận Đồng Quan đại bại, quân sĩ chết tới 60.000 người mà “tể tướng” dốt nát Dương Quốc Trung vẫn báo cáo láo là thắng trận. Đường Minh Hoàng và triều đình phải lo thu dọn, bỏ kinh thành “di tản”, chạy vào Ba Thục.

Tới Mã Ngôi Pha, quân của An Lộc Sơn truy kích, Đường Minh Hoàng lo quá, thấy chết đến nơi, nhưng tướng sĩ vốn bất mãn không chịu ra đánh, họ đòi phải giết Dương Quý phi và “tể tướng” Dương Quốc Trung họ mới chịu theo lệnh nhà vua, chống lại quân An Lộc Sơn. Bất đắc dĩ Đường Minh Hoàng phải gạt nước mắt ra lệnh lấy lụa thắt cổ Dương Quý phi và chém “tể tướng” Dương Quốc Trung. Nhờ sự cầm cự của quân sĩ tại Mã Ngôi Pha nên bộ sậu Đường Minh Hoàng tiếp tục chạy thoát vào Thành Đô hẻo lánh của đất Ba Thục.

An Lộc Sơn chiếm được kinh thành Tràng An, tự xưng làm vua (sử TQ gọi là “ngụy” Yên vương). Trong khi đó thái tử Lý Hanh con của Đường Minh Hoàng ở miền Nam được mọi người theo phò, tôn lên làm vua thay thế phụ hoàng, quyết tâm chống giặc. Đó là Đường Trung Tông, vị vua thứ 7 đời Đường sau Đường Minh Hoàng.

Vận may rất lớn đối với quân miền Nam là giữa lúc đó, con trai của An Lộc Sơn là An Khánh Tự muốn cướp ngôi của cha nên giết An Lộc Sơn, rồi Sử Tư Minh, “đồng chí” của An Lộc Sơn lại giết An Khánh Tự để lên làm vua nên quân sĩ chán nản, thế lực suy yếu, Sử Tư Minh bị tướng nhà Đường là Quách Tử Nghi tiêu diệt, Đường Trung Tông thu phục lại kinh đô Tràng An, đón Đường Huyền Tông về tôn làm Thái thượng hoàng, nhưng lúc đó Huyền Tông cũng đã già rồi, không còn quyền hành gì nữa và mất năm 78 tuổi.

Trong khi làm Thái thượng hoàng, Huyền Tông cũng có cho quân sĩ ra Mã Ngôi Pha tìm di hài của Dương Quý phi để về làm lễ an táng, nhưng đấy là nơi trước đó đã xảy ra chiến trận, xương cốt rất nhiều không thể phân biệt được đâu là hài cốt Dương Quý phi. Quân sĩ có tìm được một chiếc túi gấm không hiểu bên trong đựng thứ bột gì vẫn còn phảng phất mùi thơm, Huyền Tông nhận ra đó là chiếc túi gấm của Dương Quý phi và mùi thơm đó Dương Quý phi vẫn quen dùng nên ông rất nâng niu, luôn mang theo bên mình cho đến lúc chết.

Hiện nay, ngôi mộ và nhà thờ Dương Quý phi ở tỉnh Thiểm Tây tức quê hương nàng, nhưng đấy chỉ là ngôi “mộ gió” mang tính kỷ niệm chứ sự thật bên dưới không có gì cả. Tấm bia mà quý bạn nhìn thấy trong hình đề 5 chữ theo kiểu chữ thảo: “Dương quý phi chi mộ”.

Bây giờ chúng ta nói đến chuyện “cả họ làm quan” và “cả nhà toàn là người giỏi” trong thời đại @ XHCN này.

Cả họ làm quan

Thời gian qua, một số báo chí trong nước như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Dân Trí… thông tin việc huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) và huyện An Dương (TP Hải Phòng) có chuyện là nhiều người thân trong một gia đình nắm giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền, nhưng các vị nâng đỡ họ cho rằng đây là “mô hình phổ biến theo đúng quy trình”.

Cụ thể, phó bí thư huyện Kim Thành có em ruột làm phó chủ tịch huyện; em rể làm trưởng ban tổ chức huyện ủy. Ông phó chủ tịch thường trực huyện Kim Thành có hai con công tác ở UBND huyện, còn con dâu làm phó giám đốc Bảo hiểm xã hội và em trai làm phó chi cục thuế huyện này.

Về chuyện phó chủ tịch huyện có 6 người thân cùng giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền, ông Lê Anh Quân, chủ tịch UBND huyện An Dương xác nhận phó chủ tịch huyện Nguyễn Trường Sơn – có 6 người thân làm các vị trí khác nhau ở huyện. Tuy nhiên, ông nói nhiều người trong số đó là cán bộ công tác lâu năm, từ cơ sở đi lên và được bổ nhiệm trước khi ông Sơn làm phó chủ tịch.

“Do đó, nếu cho rằng ông Sơn làm phó chủ tịch huyện kéo người thân, con cháu lên là không đúng. Huyện đang làm báo cáo gửi lãnh đạo thành phố và cơ quan chức năng”, ông Quân nói.

Bản thân ông Nguyễn Trường Sơn cũng nói rằng các thông tin của báo chí về chính ông là sai. “Người thân của tôi có được các vị trí ở huyện An Dương đều do nỗ lực phấn đấu và được bổ nhiệm, đề bạt đúng quy trình”, ông giải thích.

Trước đó, phó bí thư huyện Kim Thành Lê Ngọc Sang xác nhận việc gia đình bí thư và phó bí thư huyện có một số người thân cùng tham gia bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, ông Sang khẳng định: “Tất cả các nhân sự được đề bạt, bổ nhiệm đều đúng quy trình, có tư cách đạo đức tốt và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cái gì cũng “đúng quy trình, đúng quy trình”, vậy là huề cả làng!

Cả nhà đều là … người giỏi !

– Cục trưởng Cục thuế vụ Bà Rịa-Vũng Tàu đề bạt vợ làm Cục phó!

Theo báo Tuổi Trẻ, trong tờ trình gửi Tổng cục Thuế về các cấp lãnh đạo giai đoạn 2016 – 2020, ông Võ Thành Long, cục trưởng cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị vợ mình làm… “phó cục trưởng”! Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên báo Tuổi Trẻ, trong thời gian gần đây ông Võ Thành Long đã tự ý bổ nhiệm chức vụ cho hàng loạt người nhà.

Cụ thể, tháng 3-2015, ông bổ nhiệm bà Đỗ Thị Phương Ngọc (sinh năm 1970) là vợ ông giữ chức trưởng phòng thanh tra số 1 Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chưa hết, hiện nay tại Cục Thuế Bà Rịa -Vũng Tàu còn có nhiều người có quan hệ họ hàng, thân thích với ông Long và bà Ngọc. Đó là trường hợp bà Đỗ Thị Thanh Thúy (em ruột bà Ngọc), hiện là nhân viên kiểm tra thuế ở phòng Tuyên truyền hỗ trợ. Bà Thúy đã được bổ sung quy hoạch làm… phó trưởng phòng Thuế vụ do quyết định tháng 03-2016 của ông Long. Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Bình – chồng bà Thanh Thúy, em rể bà Ngọc – cũng đã được ông Long bổ nhiệm làm Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Côn Đảo từ tháng 8-2015. (Huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, dưới quyền về thuế vụ của ông Long).

Ngoài ra, còn có nhiều người thân thích, họ hàng khác của ông Long và bà Ngọc hiện cũng đang làm việc tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Vũng Tàu.

Nói với phóng viên báoTuổi Trẻ, ông Long cho biết, việc bổ nhiệm và quy hoạch vợ mình đều đúng quy trình, làm theo quy trình của ngành và được tập thể tín nhiệm.

Trả lời câu hỏi về việc vợ làm trưởng một phòng quan trọng về thuế của Cục, còn ông làm cục trưởng thì có vi phạm luật phòng chống tham nhũng hay không, bởi vì làm về thuế vụ là rất dễ tham nhũng? Ông Long giải thích: “Quy định của ngành tài chính chỉ cấm bố trí người thân làm trưởng của việc tổ chức cán bộ và công tác quản trị tài vụ mà thôi, không cấm làm trưởng phòng thuế vụ (?)”.

Về trường hợp của người em cột chèo chồng bà Thanh Thúy, ông Long giải thích, trước đây ông này chưa được bổ nhiệm vì còn thiếu bằng đại học chính quy. Nhưng khi bổ nhiệm đã có bằng đại học chính quy. Về những trường hợp khác không được bổ nhiệm, ông Long giải thích: “Để từ từ, còn theo dõi anh em”.

Khiếp, “bằng đại học chính quy” ở đâu ra mà nhanh thế? Không biết ông này mua với giá bao nhiêu tiền nhưng thường là từ 15 tới 20 triệu đồng (chưa tới ngàn đô), thu lại vốn trong nháy mắt. Vừa rồi, nhà nước XHCNVN đã cho điều tra bằng cấp của các “quan” thì thấy đa số đều là bằng giả, nhiều quan chỉ có giấy chứng nhận đã học hết lớp 9 nhưng cũng là giấy giả luôn, như vậy “quan” chưa học hết lớp 9. Tuy nhiên, quý bạn cứ tin đi, dù chưa học hết lớp 9 nhưng các “quan” cũng biết đọc biết viết, ít nhất là biết ký tên mình chứ không đến nỗi dốt đặc cán mai, một chữ cắn đôi không biết như “tể tướng” Dương Quốc Trung đời nhà Đường đâu.

Có quá nhiều người thân “làm lãnh đạo”, bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh lên tiếng giải thích

Gần đây, thông tin việc hàng loạt người nhà của ông Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh uỷ Hà Giang, giữ vị trí lãnh đạo trong các cơ quan ở địa phương. Ông Vinh cho báo giới hay đã nắm được tin tức lan truyền trên mạng xã hội và ông giải thích: “Việc bổ nhiệm đối với những người thân của tôi đều tuân thủ đúng quy trình của Đảng và Nhà nước. Nhưng trên thực tế, tôi không cảm thấy vui khi những người trong gia đình mình được bầu hay được bổ nhiệm làm lãnh đạo”.

Ông Vinh cũng cho biết, việc bổ nhiệm, bầu người thân của ông làm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong tỉnh không phải bây giờ mà từ năm 2006 đã có ý kiến đề nghị, nhưng ông đều đến tận nơi xin từ chối. (Giống như Tào Phi, con trai Tào Tháo đời Tam Quốc bên Tàu, bắt ép Hiến Đế nhường ngôi nhưng ba lần giả bộ từ chối: “Em chã, em chã làm vua đâu!” rồi sau mới nhận chăng?).

Cụ thể là các trường hợp như sau:

– Bà Phạm Thị Hà, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, là vợ ông Vinh.

Ông Vinh cho biết, năm 2006, vợ ông là bà Hà đã được ngành đề xuất bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang, nhưng ông không đồng ý để vợ đảm nhiệm chức vụ đó. Thời điểm này ông Vinh là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, tỉnh ủy viên, phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì.

Đến năm 2009, giám đốc Sở nông nghiệp lúc bấy giờ đã đưa ra đề nghị, trình bổ nhiệm vợ ông làm phó giám đốc Sở này nhưng vợ chồng ông đến tận nhà Giám đốc Sở xin không nhận nhiệm vụ này. (Giả bộ từ chối sau đó… sẽ nhận).

– Ông Triệu Tài Phong, bí thư Huyện ủy huyện Quang Bình, là em trai ông Vinh.

Năm 2007, ông Phong từ phó giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, được chuyển về làm phó chủ tịch UBND huyện Quang Bình. Đến năm 2011, ông Phong được bầu làm chủ tịch UBND huyện

Năm 2012, Bí thư Huyện ủy Quang Bình Nguyễn Văn Tuệ được điều động về làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ban tổ chức Huyện uỷ Quang Bình đề nghị bầu ông Phong làm Bí thư nhưng ông Vinh không đồng ý. Đến năm 2014, trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện thì ông Triệu Tài Phong được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

– Ông Triệu Sơn An, em trai ông Vinh, phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì.

Ông Vinh cho biết, Hoàng Su Phì là quê hương của ông với dân số người Dao rất đông, trong các cán bộ phải có người Dao. “Tổ chức đề nghị đưa chú Triệu Sơn An về đó làm phó chủ tịch, tôi không đồng ý và tôi đề xuất với huyện rằng cán bộ nên là người địa phương. Lúc ấy ông Lý Chòi Nhàn là người được huyện lựa chọn (ông Lý Chòi Nhàn hiện là chánh văn phòng UBND huyện Hoàng Su Phì), nhưng khi lập quy trình thì ông Nhàn chưa học chính trị, không đủ điều kiện để bổ nhiệm nên tổ chức bổ nhiệm Triệu Sơn An”.

Ông Vinh nói tiếp: “Tôi không bao giờ muốn như thế, nhưng tình cảm của tôi đều phải thua nguyên tắc, phải tôn trọng nguyên tắc để phát huy vai trò tham mưu trong tổ chức”.

– Bà Triệu Thị Giang , em gái ông Vinh: Ông Vinh nói rằng thông tin tỉnh ủy bổ nhiệm bà Giang làm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh là không đúng, hiện nay bà Giang là cán bộ lãnh đạo cấp phòng của Sở Kế hoạch tỉnh chứ không phải giám đốc.

– Ông Triệu Tài Tân, em trai ông Vinh, cũng không phải là phó giám đốc Viễn thông Hà Giang mà là phó phòng Hành chánh của đơn vị này.

– Ông Mạc Văn Cường, chồng bà Giang, em rể ông Vinh, phó giám đốc công an thành phố Hà Giang. Theo ông Vinh, đã có ý kiến đề xuất em rể ông tức Mạc Văn Cường làm phó giám đốc Công an Hà Giang từ năm 2011 nhưng ông không đồng ý, “Tôi nói với chú ấy rằng mình công tác tốt thì mình sẽ được làm lãnh đạo chứ không được đến gặp tôi. Bây giờ Cường làm công việc thật tốt cho địa phương, cho nhân dân thì làm giám đốc công an thành phố là đúng thôi”.

– Về trường hợp ông Triệu La Pham, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy và bà Triệu Thị Tình, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Và Du lịch tỉnh Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh khẳng định: “Hai người này đều trưởng thành từ cơ sở và không hề có quan hệ ruột thịt trong nhà. Họ là những người cùng quê với tôi. Thông tin trên mạng xã hội đưa không chính xác”.

Bí thư tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục nhắc lại quan điểm “tình cảm thua nguyên tắc” và khi những người thân được bầu ông luôn nhắc nhở họ “phải làm việc hết sức nghiêm túc, không được làm việc sai trái, mang tiếng xấu cho gia đình và cho tôi”.

Được biết, bố của ông Triệu Tài Vinh là ông Triệu Đức Thanh, trước đây là chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

– Cả 4 anh em cột chèo cùng làm quan tại Thừa Thiên – Huế

Ông Bạch Chơn Đông, phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế trả lời, qua kiểm tra của Bộ Nội vụ về quá trình bổ nhiệm, khắc phục hậu quả cho thấy, trong 7 trường hợp ở huyện A Lưới chỉ có trường hợp ông Hồ Thanh Hà, phó trưởng phòng Tài chính Và Kế hoạch huyện A Lưới là chưa làm đủ các quy trình thủ tục, còn 6 trường hợp khác đều đảm bảo theo đúng quy trình bổ nhiệm.

Theo ông Đông, 7 trường hợp được thanh tra Bộ Nội vụ kiểm tra tại huyện A Lưới gồm: ông Hồ Xuân Trăng, bí thư Huyện ủy A Lưới; ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch UBND huyện A Lưới; bà Lê Thị Thêm, trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện A Lưới; ông Hồ Thanh Hà, phó Trưởng phòng Tài chính huyện A Lưới; ông Nguyễn Nam Sinh, phó trưởng Công an huyện A Lưới; ông Thái Văn Nhân, phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy A Lưới; bà Nguyễn Thị Thu Hà, phó hiệu trưởng THCS Dân tộc nội trú huyện A Lưới.

Mối quan hệ của 7 trường hợp trên như sau: Ông Trăng cùng với ông Hùng, ông Sinh, ông Hà là 4 anh em “cột chèo”; bà Thêm là vợ ông Trăng; bà Hà là em ruột ông Hùng; ông Nhân là em rể của ông Hùng.

Với trường hợp bà Thêm, thanh tra bộ Nội vụ kiểm tra cho thấy khi bổ nhiệm bà thiếu chứng chỉ ngoại ngữ. Bà Nguyễn Thị Thu Hà tại thời điểm bổ nhiệm thiếu trình độ lý luận chính trị, sau khi bổ nhiệm đã bổ sung, như vậy tất cả đều đúng quy trình.

Nói chung, sau khi kiểm tra, thanh tra bộ Nội vụ công bố có 9 địa phương gồm tỉnh cũng như huyện có “cả họ làm quan” và đó là một… mô hình phổ biến!

Đoàn Dự