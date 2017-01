Một nữ tài xế xe bus bị bạo hành tình dục

Vancouver: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ sáu ngày 20 tháng giêng, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông về tội bạo hành tình dục một nữ tài xế xe bus trên xa lộ ở tỉnh bang B.C.

Nghi can tên là Mohammed Sahib, theo bản cáo trạng, đã quấy phá ( harassed) và sau đó sờ mó nạn nhân giữa hai chân, trên chiếc xa bus chạy trên xa lộ Lougheed trong tuần lễ trước.

Người nữ tài xế đẩy nghi can ra, kéo chuông báo động, trong khi tiếp tục lái xe bus đến trạm xe lửa Production Way SkyTrain.

Khi tới bến xe lửa, nghi can đã chạy lên xe lửa tìm cách tẩu thoát, nhưng các nhân viên an ninh đã bắt giữ được nghi can ở trạm xe lửa Moody.