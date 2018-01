Metoo lan đến Canada: Nhiều nữ diễn viên tố cáo phụ tá Giám đốc Hí viện Soulpepper

Bốn nữ diễn viên đã đệ đơn kiện giám đốc nghệ thuật Albert Schultz và Công ty sân khấu Soulpepper Theatre. Các đơn kiện dân sự của Patricia Fagan, Hannah Miller, Kristin Booth và Diana Bentley cáo buộc ông Albert Schultz đã sờ mó, quấy rối và đưa ra những lời nhận xét mang tính chất tình dục tại nơi làm việc từ năm 2000 đến năm 2013. Không có cáo buộc nào đã được chứng minh trước tòa án.

Ông Schultz, 54 tuổi, là một diễn viên tên tuổi, từng được thưởng Huân chương Canada (Order of Canada).

Bốn nguyên đơn này cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào sáng ngày thứ Năm 4 tháng 1 tại Toronto.

Các đơn kiện nói “Albert là một thiên địch tình dục hàng loạt… đã có những phương pháp được chuẩn bị kỹ nhắm vào các nữ diễn viên và dẫn dắt họ vào các tình huống mà ông ta cho là tối ưu để quấy rối tình dục và tấn công họ”, và những phương pháp đó của Schultz đã được “Soulpepper tạo điều kiện”.

Chiều ngày thứ Tư, ban giám đốc Công ty Soulpepper đã đưa ra một tuyên bố nói rằng họ đã chỉ thị cho ông Schultz, 54 tuổi, “từ bỏ mọi trách nhiệm ở Soulpepper” trong khi ban giám đốc điều tra các cáo buộc.

Hội đồng quản trị Soulpepper cũng cử Alan Dilworth, phụ tá giám đốc nghệ thuật của công ty thay thế ông Schultz.

Đến buổi tối cùng ngày, ông Schultz, cũng trong một tuyên bố, cho hay ông đã đứng sang một bên, có hiệu quả ngay lập tức, trong khi điều tra được tiến hành.

Ông Schultz nói rằng các đơn kiện “đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng đối với tôi, (những cáo buộc) điều mà tôi không thể coi nhẹ” và sẽ có những biện pháp để tự bảo vệ cho mình.

Soulpepper là một trong những công ty sân khấu thành công nhất của Canada, mới gần đây đã có một đợt trình diễn được khen ngợi trên sân khấu nổi tiếng Broadway của New York, và được ca ngợi do đã khám phá những tài năng và tác phẩm đa dạng để cống hiến cho khán giả.

Những cáo buộc chống lại ông Schultz đã được thông tấn CBC đưa ra vào hôm thứ Tư, trong chủ đề quấy rối tình dục trong kỹ nghệ giải trí trên các chương trình truyền hình The Fifth Estate, The National và The Current.

Tuy nhiên, thông tấn CBC News cho hay họ đã nói chuyện với một số đồng nghiệp của Schultz tại Soulpepper, và những người này nói rằng họ chưa bao giờ chứng kiến ông Schultz hành xử một cách không thích hợp. Họ nói rằng ông ta là một người đam mê và là người có những ý tưởng mới đã sử dụng các “thử nghiệm” với các diễn viên để giúp họ đạt được mức diễn xuất xuất sắc nhất.

Sáng ngày 4 tháng 1, ngay trước buổi họp báo, bốn thành viên của Công ty Sân khấu Soulpepper – trong đó có hai thành viên sáng lập, đã tuyên bố từ chức.

Ý kiến của bốn nhân vật này, gồm Ted Dykstra, Stuart Hughes, Michelle Monteith và Rick Roberts, được luật sư Alexi Wood của tổ hợp luật St. Lawrence Barristers LLP, cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn là: họ “ủng hộ và đứng chung với những phụ nữ dũng cảm đã ra mặt để chấm dứt nền văn hoá im lặng đã tồn tại ở Soulpepper dưới thời Schultz, họ tin vào những cáo buộc của những phụ nữ này”.