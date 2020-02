“Mẹo” tránh lây nhiễm virus corona

Virus corona chủng mới, khởi phát từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), cho tới hôm 4/2 đã khiến ít nhất 425 người chết và hơn 20.000 trường hợp bị lây nhiễm ở trên toàn thế giới.

Đáng chú ý là tại Singapore, hiện đã xuất hiện các ca nhiễm virus corona chủng mới trong nội bộ, khi có tới 4/6 ca nhiễm virus mới được thông báo hôm 4/2 chưa từng tới Trung Quốc.

Các chuyên viên y tế đã giải thích sự lây lan của virus corona chủng mới trong điều kiện tiếp xúc thông thường và chỉ ra những “mẹo” để tránh bị nhiễm virus.

Chạm vào tay nắm cửa có thể bị nhiễm virus corona không?

Một thông tin mới đây cho biết virus corona đã được phát giác trên tay nắm cửa tại nhà một người nhiễm virus.

Các chuyên gia cho rằng virus corona chủng mới hầu hết lây nhiễm thông qua các hạt nước. Lây nhiễm xảy ra khi các hạt nước rơi xuống một bề mặt và một người nào đó bị nhiễm virus vì chạm vào bề mặt này.

Giáo sư Wang Lin Fa, giám đốc chương trình dịch bệnh lây nhiễm mới tại Trường Y khoa Duke-NUS, cho rằng nguy cơ nhiễm virus corona do tiếp xúc với bề mặt chứa virus cao hơn so với việc lây nhiễm từ hạt nước bắn trực tiếp.

“Bạn phải là người rất không may mắn thì mới dính phải những hạt nước (chứa virus) trong không khí. Điều này có nghĩa là người đó phải ho trực tiếp vào mặt bạn, hoặc ho rất gần bạn, hoặc người bị nhiễm virus ho trong thang máy 30 giây trước khi bạn bước vào, thì bạn mới có nguy cơ bị nhiễm virus”, ông Wang cho biết.

Tuy nhiên, đối với những người bình thường muốn bảo vệ mình, điều đầu tiên họ cần làm là tránh đến những nơi đông người.

“Nếu thực sự phải đi ra ngoài, vào thang máy hay nhà vệ sinh công cộng, đó là những nơi tôi sẽ phải rất cẩn thận khi chạm vào bất kỳ bề mặt nào để tránh nguy cơ nhiễm virus corona”, Giáo sư Wang cho biết thêm.

Nếu ai đó nhiễm bệnh sử dụng thang máy trong khoảng thời gian 30 giây hoặc một phút trước khi bạn bước vào, bạn ít có nguy cơ bị lây nhiễm virus corona từ việc hít thở không khí, nhưng bạn có nguy cơ cao hơn từ việc tiếp xúc trực tiếp như chạm vào các nút ấn trong thang máy.

“Nhiều người đeo mặt nạ y tế nhưng họ không làm bất kỳ hành động nào để bảo vệ bàn tay của mình. Thang máy là nơi nguy hiểm nhất vì đó là không gian khép kín, và mọi người đều phải chạm vào các nút bấm để đi lên, đi xuống hoặc đóng cửa thang máy”, ông Wang nói.

Một “mẹo” Giáo sư Wang cho biết là dùng một chiếc bút để nhấn các nút trong thang máy. Nên chọn bút có nắp và đóng nắp lại sau khi sử dụng, rồi mới bỏ vào túi.

Ngoài thang máy, xe cũng là nơi không gian khép kín. Giáo sư Wang khuyên mọi người sử dụng dung dịch khử trùng tay sau khi bước vào hoặc bước ra khỏi xe bus hay taxi.

“Nếu hành khách trước đó bị nhiễm virus và anh ta ho trong xe 5 phút trước, chỉ cần mở cửa xe khoảng từ 2-3 phút, sau đó không khí sẽ được lưu thông và làm sạch vì các hạt nước (chứa virus) không thể tồn tại quá lâu trong không khí nếu đó là môi trường thông thoáng”, giáo sư Wang giải thích.

Có thể bị lây nhiễm virus qua chất thải không?

Các chuyên viên Trung Quốc gần đây phát giác virus corona chủng mới có thể lây qua đường tiêu hóa, sau khi tìm thấy axít nucleic của virus trong dịch nhầy trực tràng và chất thải của các bệnh nhân. Theo Giáo sư Wang, vẫn có thể bị lây nhiễm virus corona qua chất thải.

Ông Wang cho biết trong đợt bùng phát dịch SARS tại Hong Kong hồi năm 2003, hơn 300 người tại tòa chúng cư Amoy Gardens được cho là đã bị nhiễm dịch qua hệ thống xử lý chất thải. Môi trường ẩm thấp bên trong các nhà vệ sinh tại Amoy Gardens đã tạo điều kiện cho các hạt nước chứa virus SARS hoạt động. Quạt thông gió trong nhà vệ sinh đã phát tán virus tới các đơn vị gia cư. Ngoài ra, virus SARS cũng lây lan qua tiếp xúc giữa người với người và tại các khu vực công cộng như thang máy, hành lang.

Những người già hay trẻ dễ bị nhiễm virus hơn?

Đã có những trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona trong độ tuổi 30 và 40. Ca tử vong vì virus corona đầu tiên tại Hong Kong là một người 39 tuổi. Người này từng tới Vũ Hán và có vấn đề về sức khỏe từ trước.

Giáo sư Wang cho biết khoảng 80-90% số ca nhiễm virus nguy kịch hoặc tử vong là người già hoặc người có các vấn đề về sức khỏe. Do vậy, những người lớn tuổi hoặc những người có các vấn đề về sức khỏe cần tránh tới những nơi đông người hoặc ở trong nhà nhiều nhất có thể.

Giáo sư Wang, 59 tuổi, cho biết chính ông cũng tự cách ly ở nhà sau khi trở về từ Vũ Hán hồi giữa tháng 1.

Dịch viêm phổi cấp do virus corona sẽ trở thành đại dịch?

Các chuyên gia cho rằng sự bùng phát của virus corona chủng mới ngày càng có khả năng biến thành đại dịch. Đại dịch là khi một dịch bệnh nào đó lan rộng ra cả một đất nước hoặc trên toàn thế giới.

“Chúng tôi chưa chắc chắn về điều này. Virus corona chủng mới khó kiểm soát hơn so với virus SARS, nhưng Trung Quốc đã thực thi các biện pháp kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh trên quy mô nhỏ hơn các nỗ lực trong quá khứ. Ngay cả trong trường hợp dịch viêm phổi cấp (do virus corona gây ra) được kiểm soát, quá trình này cũng kéo dài hơn dịch SARS (mất 9 tháng). Nếu chúng ta có vắc xin hiệu quả và sẵn có để giao dịch thương mại trong hơn một năm, đó sẽ là điều hữu ích nhất”, Giáo sư Hsu Li Yang, chủ nhiệm chương trình về bệnh lây nhiễm tại Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock, cho biết.

Virus corona sẽ yếu hơn khi thời tiết nóng hơn?

Có thông tin nói rằng, virus corona chủng mới sẽ lây nhiễm dễ dàng hơn trong điều kiện thời tiết lạnh.

Giáo sư Hsu cho biết không khí khô, lạnh sẽ dẫn tới nguy cơ lây nhiễm virus cúm và virus corona nhanh hơn. Đó là lý do dịch cúm thường xảy ra vào mùa đông hàng năm.

“Chúng tôi chưa có đủ thông tin về virus mới để kết luận chắc chắn, nhưng có thể hiện tượng tương tự cũng xảy ra”, ông Hsu nói.

Nói gì thì nói, cách phòng bệnh quan trọng nhất là rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy cùng xà bông hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Bên cạnh đó, nên thường xuyên súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.

T.Đ(Theo Straitstimes)